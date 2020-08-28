Охотник на моменты, тяжёлая работа и тренерская гармония. Как строят Ференцварош

"Героическая победа", "дисциплина, которую редко увидишь у венгерских команд", "давно не виданный такой первый тайм", - венгерские СМИ не жалели эпитетов после наибольшей сенсации Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Клубы из этой страны даже в годы выходов в полуфиналы и финалы Еврокубков не побеждали "Селтик" в гостях. Да и эти годы остались далеко позади. Сам "Ференцварош" раз за разом вылетал от боснийцев, албанцев, израильтян, а всего лишь датский "Мидтьюлланд" называл клубом "другого измерения". Однако теперь Фради не боятся никого.

Не просто удача

Скептики скажут, что "Ференцварошу" везло с соперниками. Что "Лудогорец" устраивал революцию, отказываясь от "бразильского проекта". Что "Эспаньол" в итоге вылетел из Примеры, а ЦСКА не очень удачно строит команду детей. Что "Селтик" бросил все силы и мысли на рекордный десятый чемпионский титул в Шотландии, думал о трансферах (вчера был подписан игрок, сегодня может прийти еще один). Его наставник Нил Леннон говорил о победе над всего лишь исландским "Рейкьявиком" как о "глотке свежего воздуха". А вчера обвинял подопечных в мыслях о трансферах и угрожал чисткой состава.

Всё это правда. Истерика в "Селтике" (называемая в СМИ "эпидемией без вакцины") и вокруг него из-за миссии The Ten отвлекла и ослабила команду. Как и пустой стадион. Как и дикое решение тренера после травмы лучшего бомбардира Эдуара выйти на матч против аутсайдера без форвардов. К тому же, "кельты" в последние годы вылетали от кого попало - "Клужа", "Копенгагена", АЕКа, "Мальме", "Марибора". В отдельных матчах проигрывали "Шахтёру" из Караганды, "Хапоэлю" из Беэр-Шевы, "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара. Если когда и ловить такую команду - то это сейчас.

Впрочем, побеждать всегда непросто. Перевести Леннона из состояния громких комплиментов характеру и страсти своей команды до матча к истерике и отчаянию после дорогого стоит. Как и готовность к неожиданной схеме соперника. Умение обезопасить свои ворота в первом тайме, выдержать сумасшедшее давление в начале второго. Найти два гола и победить в матче, в котором уступил по ударам по воротам со счётом 4:25. "Перекрыть коридоры", как заявил Сергей Ребров, сопернику, бюджет которого почти в четыре раза больше. Первому по личному рейтингу в этом раунде Квалификации.

Можно сколько угодно говорить об удаче, но, когда ты раз за разом повторяешь тот же сценарий - это уже тенденция. Результат работы. Фради Реброва открывали счёт в дебюте и дважды против "Лудогорца", и против "Эспаньола" (1:1, течение матча очень похожее на матч в Глазго), и против "Валлетты". Также уже в пятом матче забили после 74-ой минуты. Они ловят важные моменты. И умеют играть в гостях. В восьми гостевых Еврокубковых матчах в каденции Реброва они не уступили ни разу. Да и дома проиграли лишь дважды в семи матчах. Весьма неуступчивая команда, знающая свое дело.

Можно говорить о бледности атаки. Действительно, даже в чемпионате при 58-ми забитых в 33-ёх матчах сезона 2019/20 она часто не поражала, полагалась больше на индивидуальное мастерство либо на скорость. В Еврокубках же в последних 11-ти матчах забила 12 мячей, из них четыре - литовской "Судуве". Очень часто атака "орлов" выглядела примитивной. А оборона - неповоротливой. При этом команда умеет собраться и выдержать, умеет находить свои голы. Умеет использовать свои козыри - скорость Токмака Нгуена, подключение опорника Сигера вперед. Технику Александра Зубкова.

Тренерская гармония

Разумеется, главная заслуга успеха - тренера. Самым богатым в Венгрии с большим отрывом "Ференцварош" был и в эру Томаса Долля. Однако взял лишь один чемпионат за пять лет с немцем и за десять до него. А в Еврокубках проигрывал боснийскому "Железничару" и албанскому "Партизани". Команду, схожую по силе и статусу с "Селтиком", он в последний раз выбивал в сезоне 1996/97 - "Олимпиакос". С Ребровым же впервые за 24 года взял два чемпионата подряд. Впервые за 15 попал в групповой турнир Еврокубков. Добыл на Евроарене столько же побед, сколько за семь лет до украинца - шесть.

Запомнились слова журналиста болгарского Blitz о том, что Ребров знает "Лудогорец" лучше, чем тренер самого "Лудогорца". Хорватская пресса также хвалила его после ничьей в Загребе. Ну а венгерская постоянно восхищается его тактической работой, выучкой и дисциплиной команды. "В первом тайме "Селтик" был так хорошо перекрыт, что просто не понимал, куда попал". В клубе же постоянно отмечают, насколько фанатично он относится к деталям, насколько серьёзно готовится. Насколько любит статистику, анализ. "Он точно знает, чего хочет", - заявляет капитан команды Герго Ловренчич.

В недавней большой статье Nemzeti Sport нарисовал портрет человека, влюбившегося в Будапешт, любящего долго ходить по городу. Любителя математики ещё со школы. Советующего игрокам развивать мышление, решать кроссворды, а не просто тупо сидеть перед телевизором либо мобильным телефоном. "В футболе большей частью решает голова. За доли секунды". И эту голову, как он считает, нужно напрягать и тренировать. Разумеется, Nemzeti Sport вспоминал и о серьёзном увлечении тренера радио вплоть до участия в чемпионатах. Считая это ещё одним признаком интеллигентности и умения мыслить.

Отмечают и его психологическую работу. Он прям, не стыдится хвалить соперников и заявлять, что они заслужили результат. И одновременно умеет запутать их. Ему дважды подряд жутко не повезло с жеребьёвкой, сложнейшей в каждом из раундов. При этом шведский "Юргорден" прямо заявил, что рад такому жребию. А "Селтик" как раз относился очень осторожно и заявлял, что изучил соперника. И каждую ситуацию Ребров использовал. "Слишком большая уверенность шведов в себе придала нам мотивации". А шотландцев, по мнению Origo, тренер усыпил почти восхищёнными высказываниями о них.

В итоге в первом тайме и те, и другие не бросились яростно вперёд. Предоставляя сопернику возможность медленно сковывать их по рукам и ногам. А во втором Фради уже были готовы яростно отбиваться. И дважды нашли голы в контратаке. Легенда "Ференцвароша" и сын ещё более крутой легенды Флориан Альберт называл неяркую команду Реброва "солдатской"? Что ж, у этих солдат есть умный, расчётливый и жёсткий генерал. И, когда он, как после летних сборов и матча против "Селтика", говорит, что всё прошло по плану, понимаешь, что план до мельчайших деталей и вправду существовал.

Семья и профи

Клуб также делает всё для успеха. Его инфраструктура, по словам президента Габора Кубатова, уже на уровне Лиги Чемпионов. Веришь, видя великолепный новый стадион. Также после назначения спортивным директором Тамаша Хайнала два года назад появилась трансферная стратегия. Ранее в команде одновременно играли нигериец, немец, уругваец, босниец и кореец. Без логики по позициям. Теперь же в обороне венгры, а также Блажич, Ковачевич и Чивич, последний опорник - Игорь Харатин. А вот дальше уже - бразильцы Сомалия и Исаэль, аргентинец Лодико, африканцы Лайдуни, Нгуен и Боли.

Хайнал рассказывает о расширенном департаменте (в клубе в целом ныне работают 196 человек), в котором за каждую лигу из интересующих команду отвечает свой работник. О долгом слежении за потенциальными новичками. Кубатов добавляет: "Мы ищем характер. У нас было много хороших парней. Теперь есть несколько плохих также. Мы проверяем всё. Отношения с предыдущими тренерами, семейное положение, детство игрока. Активно пользуемся аналитикой, статистикой".

Исполнительный директор Пал Орос приводит пример албанского новичка Узуни. "Меня заинтересовала его юношеская фотография. Кто играл в таком болоте как он - не захочет вернуться туда". А более избалованных привлекают очарованием Будапешта, инфраструктурой клуба. Серьёзно готовясь к разговору с ними. "У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление". А на вопрос о недостатке венгров в составе отвечает: "Мы не просветительская организация. Романтическая эра, когда играли 15-20 лет в одном клубе, ушла. Теперь царствуют жёсткая конкуренция, бизнес".

И дело не только в трансферном департаменте. Клуб отлично работает с болельщиками. Он выиграл войну с буйными ультрас и добился того, что на стадион начали приходить гораздо больше женщин и детей. Превратил матч команды в семейное развлечение, с концертами, фейерверками, интерактивными мероприятиями. А две недели назад появился Fradi Truck - грузовик длиной в 20 метров, с клубным магазином, экспонатами из его музея и интерактивными играми. Он уже путешествует по отдалённым уголкам Венгрии и таким образом привлекает новых и радует старых болельщиков клуба.

Причём успех достигнут при скромном бюджете и даже некоторых финансовых проблемах. При бюджете около 25-ти миллионов евро сезон 2018/19 был закончен с убытком в 3.7 миллиона, что вызвало лёгкую панику и довольно громкие комментарии экономической прессы. Траты на зарплаты достигли 9.4 миллиона, превысив доходы. А это уже должно заинтересовать Департамент Финансового Фейр-Плей. Нефутбольные доходы упали почти в два раза. В сезоне же 2019/20 расходы на зарплаты подскочили до 13-ти миллионов. Лишь успех в Еврокубках позволил увеличить доходы на 5 и выйти на 970 тысяч прибыли.

Тот же "Селтик" вышел на 12 миллионов прибыли и 92 миллиона бюджета. Причём не особо восхищался такими цифрами, более низкими, чем за год до того. И уж точно не восхищался результатом матча против нищего по сравнению с ним венгерского клуба...

Орос уже считает "Ференцварош" "классической командой группового турнира Лиги Европы". При этом не требует попадать туда постоянно. Он не желает ставить нереальные цели, понимает, насколько сильны соперники и насколько скромна его команда. О Лиге Чемпионов же и вовсе не говорят. Уже один из пяти соперников в следующем, предпоследнем раунде Квалификации - "Янг Бойз", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Карабах", "Маккаби" Тель-Авив - более чем способен выбить Фради. Но всё же с таким тренером такой вменяемый клуб может рассчитывать на успех. И заслуживает его.