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Мюллер: Перед матчем Бавария активно разминалась 10 минут, а Барса просто вышла немного разогреться
Томас на связи
Немецкий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу своей команды над "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов (2:8). Цитирует хавбека испанское издание Marca.
"Хочу поздравить нашего тренера. Почему "Барселона" проиграла с таким счетом? Приведу пример: мы активно разминались 10 минут, а соперник вышел на поле перед матчем просто для того, чтобы немного разогреться. Они были очень расслаблены. Поединок мог закончиться иначе, но мы оказались крайне голодными".
"Покинет ли Месси Каталонию? Лионель – один из лучших игроков планеты за последние 100 лет. Подобные изменения были бы интересны всем, кроме фанатов "Барселоны". Мне было бы любопытно понаблюдать за ним в новой команде. Я разговаривал с директором "Баварии", не думаю, что аргентинец может присоединиться к нам".
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