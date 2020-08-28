Мюллер: Перед матчем Бавария активно разминалась 10 минут, а Барса просто вышла немного разогреться

Немецкий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал разгромную победу своей команды над "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов (2:8). Цитирует хавбека испанское издание Marca.

"Хочу поздравить нашего тренера. Почему "Барселона" проиграла с таким счетом? Приведу пример: мы активно разминались 10 минут, а соперник вышел на поле перед матчем просто для того, чтобы немного разогреться. Они были очень расслаблены. Поединок мог закончиться иначе, но мы оказались крайне голодными".