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Украинский арбитры получили назначения на финал женской ЛЧ

Лига Чемпионов
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На матче будут работать Александра Ардашева и Марина Стрилецкая

Украинский арбитры получили назначения на финал женской ЛЧ
Новина українською

На финальном поединке женской Лиги чемпионов-2019/2020 между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом" будут работать два украинских арбитра.

Александра Ардашева в интернациональной бригаде будет ассистентом главного арбитра швейцарки Эстер Штаубли. Резервным ассистентом рефери выступит Марина Стрилецкая.

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Напомним, что финальный поединок между "Вольфсбургом" и "Лионом" состоится в испанском Сан-Себастьяне в воскресенье, 30 августа.

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В статье: Марина Стрилецкая Александра Ардашева
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Источник:
УАФ

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