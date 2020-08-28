Украинский арбитры получили назначения на финал женской ЛЧ

На финальном поединке женской Лиги чемпионов-2019/2020 между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом" будут работать два украинских арбитра.

Александра Ардашева в интернациональной бригаде будет ассистентом главного арбитра швейцарки Эстер Штаубли. Резервным ассистентом рефери выступит Марина Стрилецкая.

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Напомним, что финальный поединок между "Вольфсбургом" и "Лионом" состоится в испанском Сан-Себастьяне в воскресенье, 30 августа.