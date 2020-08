Роналду не попал в команду сезона Лиги чемпионов от УЕФА

УЕФА объявил символическую сборную Лиги чемпионов прошедшего сезона.

В данной сборной 23 футболиста, а игроков в нее определяли специальные обозреватели УЕФА.

Интересно, что места в ней не нашлось форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Вратари: Нойер ("Бавария"), Облак ("Атлетико"), "Лопеш" ("Лион")

Защитники: Дэвис, Алаба, Киммих (все — ("Бавария"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Юпамекано, Анхелиньо (оба — "РБ Лейпциг")

Полузащитники: Алькантара, Горетцка, Мюллер (все — "Бавария"), Ауа ("Лион"), Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Забитцер ("РБ Лейпциг"), Гомес ("Аталанта")

Нападающие: Гнабри, Левандовски (оба — "Бавария"), Неймар, Мбаппе (оба — "ПСЖ"), Месси ("Барселона"), Стерлинг ("Манчестер Сити").

