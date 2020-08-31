Динамо узнало соперника в квалификации Лиги Чемпионов

В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов (начало процедуры - 13:00). На этом этапе в борьбу вступает вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Как известно, квалификация проходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е места.

Традиционно перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно ﻿клубному рейтингу УЕФА. "Динамовцы" были в числе сеянных. Напомним, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

"Ференцварош"

"Карабах"

"Омония"

"Мидтьюлланд"

"Маккаби" Тель-Авив

ПАОК

"Динамо" Киев

"Гент" "Динамо" Загреб

"Мольде"

"Црвена Звезда"

"Янг Бойз"

"Динамо" Брест

"Бенфика"

АЗ

"Рапид" Вена

Стоит отметить, что помимо "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.

Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие пути чемпионов - в раунд плей-офф Лиги Европы, а проигравшие на пути представителей лиг - в групповой этап Лиги Европы.