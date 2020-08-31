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Динамо узнало соперника в квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(11 голосов)

Команда Луческу матч проведёт в Киеве

Динамо узнало соперника в квалификации Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов (начало процедуры - 13:00). На этом этапе в борьбу вступает вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Как известно, квалификация проходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е места.

Традиционно перед жеребьевкой команды поровну поделили на сеяные и несеяные согласно ﻿клубному рейтингу УЕФА. "Динамовцы" были в числе сеянных. Напомним, что в этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

"Ференцварош"
"Карабах"
"Омония"
"Мидтьюлланд"
"Маккаби" Тель-Авив
ПАОК
"Динамо" Киев
"Гент"		 "Динамо" Загреб
"Мольде"
"Црвена Звезда"
"Янг Бойз"
"Динамо" Брест
"Бенфика"
АЗ
"Рапид" Вена

Стоит отметить, что помимо "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.

Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие пути чемпионов - в раунд плей-офф Лиги Европы, а проигравшие на пути представителей лиг - в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Янг Бойз (Берн) Мольде Црвена Звезда (Белград) ПАОК (Салоники) Карабах (Агдам) Динамо (Брест) АЗ (Алкмаар) Динамо (Киев
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Комментарии (71)
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aleks68
31.08.2020 в 14:37
для тупой жертвы аборта бокассы и других любителей "возрождённого"клуба динамо .будулай уже играл в своё время с АЗ(сезон 2004/05) и очень "удачно".попадёт снаряд в ту же воронку?а пока наслаждайтесь победой в суперкубке
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+1
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
31.08.2020 в 14:05
Хреновый жребий. Но какие-то шансы есть, будем болеть
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+2
0
Comment06 (Украина)
31.08.2020 в 13:59
Если дома(!) из одного(!) матча не прходить полуразобранный АЗ, то путь для Динамо- в плей офф ЛЕ, а для Луческу- следом за Ю.Вернидубом!
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+6
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
31.08.2020 в 14:08
А Динамо уже можно назвать крепко собранным, чтобы проходить полуразобранных?
Ответить
+3
-1
Comment06 (Украина)
31.08.2020 в 14:18
Так уже ж суперкубок завоевало, обыграв полуфиналиста ЛЕ !?
+4
-2
dmitroj88
31.08.2020 в 13:49
Это финиш. На поле могут не выходить.
Ответить
+4
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:50
Ти про що, нещасний?
Ответить
+2
-10
kuandrew (Львов)
31.08.2020 в 13:53
Це він голандцям написав напевно...
+10
-1
Гаринча (Киев)
31.08.2020 в 13:42
А если Бенфика не пройдет дальше? Гент сеяным будет в 4 кр. Какая завтра жеребьевка может быть?
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
31.08.2020 в 13:40
смотрел концовку АЗ-Виктория, настырные ребята, но далеки до приемлемой формы. Вот и повод для Цыгана показать, какой он тренер)
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+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:45
Нормальний, лише Циган.
Ответить
+1
-5
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 13:46
Так чехи в принципі наглі, коли доходить до ЛЧ. Славія Трпішовского, пам'ятаю, бодалася насмерть що з Інтером, що з Барсою, надто у себе вдома. Дуже приємно запам'яталися, особливо їхні атаки по всій ширині поля і любов бити здалеку, як той же Масопуст, який увесь каркас воріт походу за ЛЧ обцілував. Хочу побачити у ґрупі не Вікторію, так Славію, а наступного року краще обох.
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+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 13:48
А, тю, ти про АЗ писав) ну ладно, хоча чехів це тоже стосується.
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+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
31.08.2020 в 14:50
Котигорок, в тебе що, роздвоєння особистості? Сам з собою розмовляєшь?
0
0
balamyt (Boston)
31.08.2020 в 13:40
АЗ не слабее Рапида но для Динамо К вполне может быть проходной командой...если будит такой же Фарт ..как с Шахтерем
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+5
-2
Artemanat (Кривой Рог)
31.08.2020 в 13:33
Ференцварошу опять Загреб,а жаль Реброва(((( Гент и Брест имеют неплохие шансы пройти дальше,ну ДК обязаны проходить
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+1
0
polus (Dnipro)
31.08.2020 в 14:28
Чого це жаль? Вінесуть вони Загреб як Селтік. Ну, якщо не провтикають.
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+1
0
royalstas (Вінниця)
31.08.2020 в 13:33
Реброву щось взагалі не пре то Селтік зараз Загреб.....
Ответить
+2
0
yurets87 (запоріжжя)
31.08.2020 в 13:28
а вы ожидали увидеть Колос в соперники?Это ЛЧ,детка,а они почти чемпионство в Эре взяли
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:30
Майже - це я к бути трохи вагітною. З Вікторією з Плзеня ледь відігралися на 90+ (з пенальті) а потім обіграли їх в додатковий. Можна обігруати, ПАОК - значно серйозніший суперник.
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+2
-4
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 13:35
Так і Вікторію Пльзень не Луческу тренує, а нормальний тренер. У них хороша футбольна школа, стабільний склад і постійне претендування на чемпіонський титул в Чехії. А ПАОК набагато кращий суперник за АЗ, враховуючи той факт, що вони при своїх фінансових можливостях виграли 2 місце не по спортивному принципу, а тому, що Саввідіс забашляв за скасування зняття очок.
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:41
Ще нещодавно Луческо був для вас Містером, Сером та Кумиром)), а тепер вже поганий став, лише через дотичність до ДК. Обіграв же кротів напіврезервним складом що до сих пір не угомоняться. Та й очки ПАОК то набрав, тому я б не применшував силу цього куюб, хоча президент там і гівно.
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 14:34
Румин ніколи не був для мене кумиром, суркоботе))
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
31.08.2020 в 13:25
Есть хорошие шансы в этом году увидеть Динамо в группе ЛЧ!!!
Ответить
+6
-2
avatar
beatles (Крижопіль)
31.08.2020 в 13:37
ой, не торопитесь! уже были такие "хорошие шансы", будем посмотреть, как говорится!
Ответить
+3
-1
royalstas (Вінниця)
31.08.2020 в 13:37
Я б сказав навіть дуже хороші. Пройти АЗ а потім з переможцем пари Гент - Рапід.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:42
А не Бенфіка-Паок?
0
-2
polus (Dnipro)
31.08.2020 в 14:31
Почекай, подивимось.. Радует, что хоть "...проигравшие на пути представителей лиг - в групповой этап Лиги Европы!" ;)
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:19
Если ДК проходят АЗ Алкмар, то выходят на победителя пары Гент - Рапид. Матч с АЗ один, а, если пройдут АЗ Алкмар, то следующий раунд, либо с Гент, либо с Рапид, будет из двух матчей.
Ответить
+4
-3
Pikuly (Малин)
31.08.2020 в 13:27
Чому саме Гент-Рапід, а не ПАОК-Бенфіка ?Чому не Краснодар не запитую.
Ответить
+1
-3
3AK (Кременчуг)
31.08.2020 в 13:31
Краснодар не може бути, так як українські та російські розводять при жеребкуванні.
+4
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.08.2020 в 15:03
Потому что Паок-Бенфика в сеяных и победитель этой пары выходит на Краснодар, так как мы с русскими играть не можем.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2020 в 13:14
Все кто боялся греков, расслабьтесь. АЗ дома самый лучший варик.
Ответить
+4
-1
givchak (Дрогобич)
31.08.2020 в 13:19
Причому, від греків пронесло і у 4-му раунді. Якщо проходимо АЗ, на нас чекає "солодка", на перший погляд, пара Гент-Рапід
Ответить
+3
0
avatar
beatles (Крижопіль)
31.08.2020 в 13:37
болеем за Гент
+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:13
Гент - Рапид.
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:13
ПАОК - Бенфика, Динамо К - АЗ Алкмар.
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2020 в 13:10
Реброву не фартит со жребием
Ответить
+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 13:25
Йому навіть дуже підфартило. Селтік був набагато гіршим варіянтом за ДЗ.
Ответить
+4
-1
ts0y (Чернигов)
31.08.2020 в 13:31
Возьмут реванш за поошлый год
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:10
Маккаби - Динамо Брест.
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:09
Митьюлланд - Янг Бойз.
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 13:08
Ференцварош - Динамо Загреб, Карабах - Мёльде, Омония - Црвена Звезда.
Ответить
0
-3
avatar
donkrot (Донецк)
31.08.2020 в 10:51
мне одному кажутся все три варианта непроходимыми?
Ответить
+1
-7
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 11:17
Якраз з точністю до навпаки, Хуєву (і його колєґам по корзині) повезло як нікому. Мертвий ПАОК і непонятний Рапід - найзручніші суперники з можливих. Не повезти може виключно з АЗ, але там раз на раз не приходиться; команда вельми нестабільна і може обіграти, наприклад, Аякс, а може всрати автсайдеру чемпіонату.
Ответить
+5
-6
Alex.696 (Немирів)
31.08.2020 в 11:21
Ти з Хуйнігова?
+5
-10
avatar
simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 12:10
Котигорошек, когда уже тебя снова отфуячат в переулке ??? Хоть не пиши , что ты из Чернигова... не подставляй город к которому не имеешь никакого отношения!!!
+6
-4
avatar
simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 12:13
Алек696. Из того места тут только он и ты , голубосердные вы наши...
+4
-5
avatar
Siren05 (Мариуполь)
31.08.2020 в 13:05
Как не повезти с АЗ? В том году все неадекваты по отношению к ФКМ кричали, как это так ФКМ не мог пройти такой слабый клуб, как АЗ. Для гранда нашего футбола в таком случае АЗ - это голубая пыль! Сотрут и не заметят! :)... Но, если серьёзно, всем нашим в Евро кубках желаю хорошей игры и проходить, как можно дальше!
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
31.08.2020 в 13:47
simargl: тобі подобається, коли назву столиці твоєї держави перекручують на такий лад? Мені ні. Тому так я і написав, яеі пред'яви до мене? Чи ти, чим хворієш, про те й пишеш(блакитність)?
0
0
ffggpl (Харьков)
31.08.2020 в 08:47
А как определяют хозяина поля?
Ответить
+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 08:35
а є шанс (у 3-ому мабуть ні, але якщо обидва пройдуть 3-й раунд, то шанс є, так?) "схватки" Ференцвароша Реброва і ДК луческу (це заруба буде)
Ответить
+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 08:37
Нема шансів зустрітися у плей-офф ніяких.
Ответить
+4
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:57
Не, там же разделение на чемпионов и не чемпионов своих стран, и у них своя сетка.
Ответить
+6
0
Po4eson (Одесса)
31.08.2020 в 14:41
Только в группе
Ответить
0
0
Кот-Философ (Черкаси)
31.08.2020 в 08:20
Матчи третьего раунда состоятся 15-16-го сентября. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проигравшие - в раунд плей-офф Лиги Европы.Сто за бред, исправте! проигравшие выходят сразу в групповой этап ЛЕ
Ответить
+6
0
Володимирович (Кременчуг)
31.08.2020 в 09:14
Дивлячись хто, ті що йдуть дорогою чемпіонів в 4 раунд ЛЄ.
Ответить
+2
0
Timothy (Павлодар)
31.08.2020 в 08:09
Худший вариант- Рапид. А барсамесиглорик что здесь делает? Это не ветка про великую барселону.
Ответить
+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 08:14
От стада отбился
Ответить
+7
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:55
Он же таблетки с утра не принял, наверное руки трусятся, нажал не на ту новость
Ответить
+5
-1
тутти-10 (Сумська область)
31.08.2020 в 09:26
Рапід - найкращий варіант. Австрія наш основний конкурент на сьогодні. Оптимально- це прибивати їх в очній грі
Ответить
+6
-2
Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 11:21
Не кращий, ніж ПАОК, бо Рапід дуже сильно полагодив свою гру за останній рік і набрав дуже хороший хід в чемпіонаті. Ґреки якраз дно; вилізли на 2 місце завдяки Саввідісу, який в кабінетах змусив Ґрецьку федерацію футболу не знімати 7 очок за провалений допінґ-тест, а гри як не було, так і немає.
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 07:52
Во сколько жеребьевка?
Ответить
+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 07:56
13:00... Не благодари... Кстати, я рад, что тебя успели откачать после информации, что гол Месси лучший в ЛЧ, а гола кр7 нет даже в ТОП 10.
Ответить
+2
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 07:59
Дуриан, ты просто шизофреник. Не благодари за диагноз...
+8
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 08:37
олень, вали на гілку з своєю Ліонеллою та "ненаглядной" Барселоною
+3
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2020 в 08:42
То что выбрали проплаченные "технические наблюдатели УЕФА", никому не интересно. А вот болельщики проголосовали за гол Роналду.
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 07:45
Мирча должен пройти в одной игре любой клуб из этой тройки. Худший вариант АЗ. В любом случае удачи !!!
Ответить
+5
-1
alktus (Хмельницкий)
31.08.2020 в 08:27
Исходя из шкурных интересов, лучший Рапид. Австрияки наши прямые конкуренты в таблице коэффициентов.
Ответить
+8
-1
Володимирович (Кременчуг)
31.08.2020 в 09:12
Таке ствердження вірне лише у випадку якщо ДК їх пройде, бо інакше все буде не добре, і не дай Бог їм потім в групу пройти (австрійці маються на увазі).
+8
0
чалагач (Киев)
31.08.2020 в 13:52
чим нижче в таблиці кф=тим менше той шохтюр будуть тянуть...
0
-1


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