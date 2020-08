Без Криштиану Роналду. УЕФА огласила ТОП-10 голов Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшие 10 голов сезона в рамках главного клубного европейского соревнования. Рейтинг от Европейского футбольного союза выглядит следующим образом:

10. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – в ворота "Брюгге" после разрезного паса Ди Марии;

9. Хаким Зиеш ("Аякс") – в ворота "Валенсии", шикарный заброс за спину вратарю;

8. Дуглас Коста ("Ювентус") – в ворота "Локомотива", индивидуальный проход и стенка с Игуаином;

7. Луис Суарес ("Барселона") – в ворота "Интера", сильный удар боковыми ножницами;

6. Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг") – в ворота "Зенита", мощный выстрел после приема на грудь;

5. Серж Гнабри ("Бавария") – в ворота "Тоттенхэма", прорыв по флангу, смещение в центр и удар в угол;

4. Лаутаро Мартинес ("Интер") – в ворота "Аякса", отклик на разрезную передачу Лукаку;

3. Дани Ольмо ("Динамо Загреб") – в ворота "Манчестер Сити", замкнул в одно касание вертикальную передачу верхом;

2. Йошуа Киммих ("Бавария") – в ворота "Барселоны", банальное завершение отличной сольной работы Альфонсо Дэвиса;

1. Лионель Месси ("Барселона") – в ворота "Наполи", расправился с пятью футболистами "адзурри", если не считать вратаря.

The UEFA Technical Observers have ranked their Top 10 goals of the 2019/20 #UCL season ⚽️????



What would be your 1, 2, 3? ????‍♂️ pic.twitter.com/mAYIiTUoJU