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Без Криштиану Роналду. УЕФА огласила ТОП-10 голов Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

Лига Чемпионов
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Месси – первый

Без Криштиану Роналду. УЕФА огласила ТОП-10 голов Лиги чемпионов в сезоне-2019/20
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Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшие 10 голов сезона в рамках главного клубного европейского соревнования. Рейтинг от Европейского футбольного союза выглядит следующим образом:

10. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – в ворота "Брюгге" после разрезного паса Ди Марии;

9. Хаким Зиеш ("Аякс") – в ворота "Валенсии", шикарный заброс за спину вратарю;

8. Дуглас Коста ("Ювентус") – в ворота "Локомотива", индивидуальный проход и стенка с Игуаином;

7. Луис Суарес ("Барселона") – в ворота "Интера", сильный удар боковыми ножницами;

6. Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг") – в ворота "Зенита", мощный выстрел после приема на грудь;

5. Серж Гнабри ("Бавария") – в ворота "Тоттенхэма", прорыв по флангу, смещение в центр и удар в угол;

4. Лаутаро Мартинес ("Интер") – в ворота "Аякса", отклик на разрезную передачу Лукаку;

3. Дани Ольмо ("Динамо Загреб") – в ворота "Манчестер Сити", замкнул в одно касание вертикальную передачу верхом;

2. Йошуа Киммих ("Бавария") – в ворота "Барселоны", банальное завершение отличной сольной работы Альфонсо Дэвиса;

1. Лионель Месси ("Барселона") – в ворота "Наполи", расправился с пятью футболистами "адзурри", если не считать вратаря.

Напомним, ранее по версии болельщиков именно точный выстрел Криштиану Роналду в ворота "Лиона" стал лучшим забитым мячом в Лиге чемпионов-2019/20.

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В статье: Дуглас Коста Лионель Месси УЕФА Луис Суарес Лига чемпионов Хаким Зийеш Марсель Забитцер Серж Гнабри Хаким Зиеш Лига Чемпионов УЕФА Джошуа Киммих Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Дани Ольмо
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