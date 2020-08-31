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Без Криштиану Роналду. УЕФА огласила ТОП-10 голов Лиги чемпионов в сезоне-2019/20
Месси – первый
Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшие 10 голов сезона в рамках главного клубного европейского соревнования. Рейтинг от Европейского футбольного союза выглядит следующим образом:
10. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – в ворота "Брюгге" после разрезного паса Ди Марии;
9. Хаким Зиеш ("Аякс") – в ворота "Валенсии", шикарный заброс за спину вратарю;
8. Дуглас Коста ("Ювентус") – в ворота "Локомотива", индивидуальный проход и стенка с Игуаином;
7. Луис Суарес ("Барселона") – в ворота "Интера", сильный удар боковыми ножницами;
6. Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг") – в ворота "Зенита", мощный выстрел после приема на грудь;
5. Серж Гнабри ("Бавария") – в ворота "Тоттенхэма", прорыв по флангу, смещение в центр и удар в угол;
4. Лаутаро Мартинес ("Интер") – в ворота "Аякса", отклик на разрезную передачу Лукаку;
3. Дани Ольмо ("Динамо Загреб") – в ворота "Манчестер Сити", замкнул в одно касание вертикальную передачу верхом;
2. Йошуа Киммих ("Бавария") – в ворота "Барселоны", банальное завершение отличной сольной работы Альфонсо Дэвиса;
1. Лионель Месси ("Барселона") – в ворота "Наполи", расправился с пятью футболистами "адзурри", если не считать вратаря.
The UEFA Technical Observers have ranked their Top 10 goals of the 2019/20 #UCL season ⚽️????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020
What would be your 1, 2, 3? ????♂️ pic.twitter.com/mAYIiTUoJU
Напомним, ранее по версии болельщиков именно точный выстрел Криштиану Роналду в ворота "Лиона" стал лучшим забитым мячом в Лиге чемпионов-2019/20.