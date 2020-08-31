Неймар: Хочу вернуться в финал ЛЧ и победить. Моя цель – войти в историю Пари Сен-Жермен

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил в интервью клубному журналу, что продолжит выступать за французский клуб. Цитирует бразильского исполнителя Paris Team.

"Я остаюсь в "ПСЖ". Я хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и победить в нем. Хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей".