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Неймар: Хочу вернуться в финал ЛЧ и победить. Моя цель – войти в историю Пари Сен-Жермен
Бразилец остается
Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил в интервью клубному журналу, что продолжит выступать за французский клуб. Цитирует бразильского исполнителя Paris Team.
"Я остаюсь в "ПСЖ". Я хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и победить в нем. Хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей".
"Моя цель – войти в историю клуба. Личные награды не волнуют меня, только коллективные. С первого дня я отдавал все силы на благо клуба и старался показывать максимум на поле ради партнеров. Прошлым летом я прошел через трудный период, но остался в Париже".