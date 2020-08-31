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В случае прохода АЗ Динамо в ЛЧ сыграет с победителем пары Гент - Рапид

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Справятся?

В случае прохода АЗ Динамо в ЛЧ сыграет с победителем пары Гент - Рапид
UA-Футбол
Новина українською

Стал известен путь киевлян в двух раундах до группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня жеребьёвка третьего круга отбора определила в соперники киевлянам нидерландский АЗ. Также мы узнали, с кем в раунде плей-офф встретятся подопечные Мирчи Луческу.

В случае прохода нидерландцев, следующим соперником "Динамо" станет победитель пары "Гент" - "Рапид" Вена. В параллельном поединке встретятся ПАОК/"Бенфика" - "Краснодар".

Раунд плей-офф будет состоять уже из двух матчей. Первый из них состоится 22/23 сентября, ответный - 29/30 числа этого же месяца. Кто станет хозяином первой встречи, определится на новой жеребьёвке УЕФА завтра, 1 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (9)
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Number13 (Мариуполь)
31.08.2020 в 14:48
Хороший жребий! Отличный шанс пробиться в группу!
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Крестоносец. (Полтава)
31.08.2020 в 14:32
С АЗ будет заруба. Единственное преимущество, то что Киев играет дома.
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+1
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 14:22
Н-да слепой жереб
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0
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Po4eson (Одесса)
31.08.2020 в 14:19
2 недели назад примерно на одном новостном портале была новость: Динамо Киев узнало соперника - АЗ. Совпадение?
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0
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.08.2020 в 14:15
Я бы не был так уверен в проходе Динамо. Буквально пару месяцев назад, пока киевляне ничего не могли поделать с Десной, Зарей и Александрией, АЗ наказывал Аякс и ПСВ. Причём, переигрывал их по всем статьям.
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+1
-1
Wille_kiev (Украина)
31.08.2020 в 14:20
Абсолютно не важно. Настрой на грандов своих стран в каждом чемпионате будет на максимум, ЕК уже другое дело. С тем же Аяксом или ПСВ было б сложнее на порядок играть ДК.
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+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
31.08.2020 в 13:56
Должны быть в группе ЛЧ или разгонять всю команду
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+3
-1
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donkrot (Донецк)
31.08.2020 в 13:49
Если такой жребий не проходить, то суркису надо будет застрелиться
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+3
-2
Wille_kiev (Украина)
31.08.2020 в 13:42
Ничего нереального нет, обязаны проходить, уже и тренер с головой появился, если не в этом розыгрыше, то уже никогда)
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0
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