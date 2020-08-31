В случае прохода АЗ Динамо в ЛЧ сыграет с победителем пары Гент - Рапид

Стал известен путь киевлян в двух раундах до группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня жеребьёвка третьего круга отбора определила в соперники киевлянам нидерландский АЗ . Также мы узнали, с кем в раунде плей-офф встретятся подопечные Мирчи Луческу.

В случае прохода нидерландцев, следующим соперником "Динамо" станет победитель пары "Гент" - "Рапид" Вена. В параллельном поединке встретятся ПАОК/"Бенфика" - "Краснодар".

Раунд плей-офф будет состоять уже из двух матчей. Первый из них состоится 22/23 сентября, ответный - 29/30 числа этого же месяца. Кто станет хозяином первой встречи, определится на новой жеребьёвке УЕФА завтра, 1 сентября.