Что из себя представляет АЗ Алкмаар? 10 фактов о сопернике Динамо

Сегодня, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Киевское "Динамо" узнало своего соперника, с которым уже встречалось десять лет назад. Конечно, с тех пор многое изменилось для обоих клубов. Так что же из себя представляет "АЗ" Алкмаар на сегодняшний день?

1. "АЗ", как и "Динамо", серебряный призер своего чемпионата в сезоне 2019/20. Правда, команда из Алкмаара лишь по дополнительным показателям уступила "Аяксу", набрав как и амстердамцы 56 очков. Тут же стоит сделать поправку, что Чемпионат Нидерландов после весеннего карантина не возобновился, всего 25 игр сыграли команды.

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2. Лучшим бомбардиром "АЗ" в прошлом чемпионате стал перспективный 19-летний форвард Майрон Боаду. Это воспитанник клуба, который еще юношей перешел в академию "Алкмаар Занстрек", он уже вызывался в национальную сборную. 14 голов забил Боаду в Эредивизии. На гол меньше у более опытного 24-летнего Уссама Идрисси.

3. Самыми дорогими игроками "АЗ" по версии Тransfermarkt считаются правый хавбек Кэлвин Стенгс (21 год) и все тот же молодой талант Майрон Боаду. Цена на них 18 млн. евро.

4. Капитан команды Тен Копмейнерс, которому всего 22 года. "АЗ" Алкмаар вообще очень молодая команда. Всего два игрока основы, которым за 30, центрбеки – Рон Влаар и Рамон Левин.

5. В прошлом сезоне "Алкмаар Занстрек" выступал в Лиге Европы и в одной группе с "Ман Юнайтед", "Партизаном" и "Астаной", заняв второе место. Затем в 1/16 финала проиграл австрийскому ЛАСКу (1:1 и 0:2).

6. Новую еврокампанию "АЗ" начал домашней победой над "Викторией" Пльзень 3:1. Правда, основное время встречи завершилось вничью 1:1, сравняли счет хозяева на 90+5 минуте, затем в овертаймах нидерландская команда дожала соперника из Чехии.

7. Лучшее достижение "АЗ" в евротурнирах – финал Кубка УЕФА в сезоне 1980/81. В последние годы регулярно выступает в Лиге Европы. Чемпионом своей страны "АЗ" последний раз становился в 2009-м, всего у клуба два чемпионских титула.

8. Прошлым летом "АЗ" (Алкмаар) сыграл с "Мариуполем" в квалификации Лиги Европы (третий отборочный раунд). Ничья 0:0 в Украине и победа на своем поле 4:0. С "Динамо" Киев нидерландский клуб встречался в 2010-м году. В группе "Е" Лиги Европы "бело-синие" дважды обыграли "АЗ" - 2:1 на его поле и 2:0 дома.

9. Из украинских команд "АЗ" ранее также встречался с "Шахтером" в 2005-м (весной, в 1/8 финала Кубка УЕФА) – 3:1 победа гостей в Донецке и 2:1 победа хозяев в Алкмааре. С "Днепром" - снова в 2005-м, но уже осенью, победа "АЗ" 2:1. В 2011-м в группе Лиги Европы с "Металлистом" две ничьи с одинаковым счетом 1:1.

10. Главный тренер Арне Слот работает с командой с июля 2019-го. Ему 41 год, Слот начал свою тренерскую карьеру в 2013-м году, работая тренером молодежи в "Цволе", затем был назначен помощником тренера в ФК "Камбюр", эту должность он занимал до 2017 года. Потом перешел в "АЗ" в качестве помощника Джона ван ден Брома. Основную схему тренер использует классическую 4-2-3-1.