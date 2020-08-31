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Что из себя представляет АЗ Алкмаар? 10 фактов о сопернике Динамо

Лига Чемпионов
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Знакомимся с первым соперником Динамо в Лиге Чемпионов 2020/21

Что из себя представляет АЗ Алкмаар? 10 фактов о сопернике Динамо
UA-Футбол
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Сегодня, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Киевское "Динамо" узнало своего соперника, с которым уже встречалось десять лет назад. Конечно, с тех пор многое изменилось для обоих клубов. Так что же из себя представляет "АЗ" Алкмаар на сегодняшний день?

1. "АЗ", как и "Динамо", серебряный призер своего чемпионата в сезоне 2019/20. Правда, команда из Алкмаара лишь по дополнительным показателям уступила "Аяксу", набрав как и амстердамцы 56 очков. Тут же стоит сделать поправку, что Чемпионат Нидерландов после весеннего карантина не возобновился, всего 25 игр сыграли команды.

2. Лучшим бомбардиром "АЗ" в прошлом чемпионате стал перспективный 19-летний форвард Майрон Боаду. Это воспитанник клуба, который еще юношей перешел в академию "Алкмаар Занстрек", он уже вызывался в национальную сборную. 14 голов забил Боаду в Эредивизии. На гол меньше у более опытного 24-летнего Уссама Идрисси.

3. Самыми дорогими игроками "АЗ" по версии Тransfermarkt считаются правый хавбек Кэлвин Стенгс (21 год) и все тот же молодой талант Майрон Боаду. Цена на них 18 млн. евро.

Что из себя представляет АЗ Алкмаар? 10 фактов о сопернике Динамо - изображение 1

4. Капитан команды Тен Копмейнерс, которому всего 22 года. "АЗ" Алкмаар вообще очень молодая команда. Всего два игрока основы, которым за 30, центрбеки – Рон Влаар и Рамон Левин.

5. В прошлом сезоне "Алкмаар Занстрек" выступал в Лиге Европы и в одной группе с "Ман Юнайтед", "Партизаном" и "Астаной", заняв второе место. Затем в 1/16 финала проиграл австрийскому ЛАСКу (1:1 и 0:2).

6. Новую еврокампанию "АЗ" начал домашней победой над "Викторией" Пльзень 3:1. Правда, основное время встречи завершилось вничью 1:1, сравняли счет хозяева на 90+5 минуте, затем в овертаймах нидерландская команда дожала соперника из Чехии.

7. Лучшее достижение "АЗ" в евротурнирах – финал Кубка УЕФА в сезоне 1980/81. В последние годы регулярно выступает в Лиге Европы. Чемпионом своей страны "АЗ" последний раз становился в 2009-м, всего у клуба два чемпионских титула.

Что из себя представляет АЗ Алкмаар? 10 фактов о сопернике Динамо - изображение 2

8. Прошлым летом "АЗ" (Алкмаар) сыграл с "Мариуполем" в квалификации Лиги Европы (третий отборочный раунд). Ничья 0:0 в Украине и победа на своем поле 4:0. С "Динамо" Киев нидерландский клуб встречался в 2010-м году. В группе "Е" Лиги Европы "бело-синие" дважды обыграли "АЗ" - 2:1 на его поле и 2:0 дома.

9. Из украинских команд "АЗ" ранее также встречался с "Шахтером" в 2005-м (весной, в 1/8 финала Кубка УЕФА) – 3:1 победа гостей в Донецке и 2:1 победа хозяев в Алкмааре. С "Днепром" - снова в 2005-м, но уже осенью, победа "АЗ" 2:1. В 2011-м в группе Лиги Европы с "Металлистом" две ничьи с одинаковым счетом 1:1.

10. Главный тренер Арне Слот работает с командой с июля 2019-го. Ему 41 год, Слот начал свою тренерскую карьеру в 2013-м году, работая тренером молодежи в "Цволе", затем был назначен помощником тренера в ФК "Камбюр", эту должность он занимал до 2017 года. Потом перешел в "АЗ" в качестве помощника Джона ван ден Брома. Основную схему тренер использует классическую 4-2-3-1.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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