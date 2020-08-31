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Александр Призетко: У Динамо есть небольшое преимущество перед АЗ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

По итогам жеребьевки

Александр Призетко: У Динамо есть небольшое преимущество перед АЗ
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Призетко прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда, где киевлянам предстоит встретиться с "АЗ Алкмааром"

"Уверен, что многие хотели, чтобы "Динамо" попался австрийский "Рапид", как более приемлемый соперник. Но жребий нам послал нидерландский "АЗ Алкмаар". Если анализировать прошедший чемпионат, то АЗ набрал одинаковое количество очков с "Аяксом", силу которого недавно на себе испытали динамовцы. Поэтому, вариант для нас не простой и очень серьезный. Единственно повезло и это плюс, что принимаем соперника дома. Свой стадион и поле – а это значит, что не надо дополнительно тратить время на переезд, можно спокойно готовиться в домашних условиях.

Сложно спрогнозировать победителя этой пары, так как матч состоит из одной игры. На сегодняшний день есть много загадок - в какой игровой форме будет АЗ, какие трансферы они сделают. Чемпионат Нидерландов стартует 12 сентября, а "Динамо" провело уже два официальных матча и к очной встрече сыграет еще один поединок. В этом у киевлян также небольшое преимущество. Но, несмотря ни на что, я предполагаю - шансы команд 50 на 50".

Отметим, базовая дата поединка – 15 или 16 сентября. В случае успеха "Динамо" в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Гент" - "Рапид".

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (2)
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Na. x. Vertel. (Drezden)
31.08.2020 в 19:16
Преимущество в чем.В том что Супер Кубок взяли.Так в том году тоже брали ,и в позапрошлом, а толку .Потом позорно влетали.Надо чуть чуть с небес на землю спустится ребята,Игры пока как не было так и нет,или вы Автобус весь матч игрой считаете.Так с АЗ не прокатит.
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.08.2020 в 17:59
Переконав) Поставлю 1Х
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