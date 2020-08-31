Буряк: Прекрасный жребий. Команды обоих этапов квалификации ЛЧ по зубам Динамо

Бывший тренер " Динамо " Леонид Буряк оценил результаты жеребьевки для киевлян в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, в результате которой киевляне сыграют с годлландским "АЗ".

"Жребий прекрасный. Думаю, и этот этап и второй этап – это команды, которые по зубам "Динамо". О шансах сейчас сложно говорить, все 50 на 50. Нужно смотреть, какие будут составы.

Все идет позитивно, сегодня 3 человека пошли в группу, все понемногу восстанавливаются.

Думаю, в этих парах "Динамо" фаворит – и в первом матче и во втором (против победителя пары "Гент" – "Рапид"). Выпал самый оптимальный вариант из тройки "Рапид", ПАОК, АЗ", – сказал Буряк.

Напомним, что поединок с "АЗ" состоится в Киеве 15 или 16 сентября.