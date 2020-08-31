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Буряк: Прекрасный жребий. Команды обоих этапов квалификации ЛЧ по зубам Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Специалист считает, что киевляне должны проходить в группу

Буряк: Прекрасный жребий. Команды обоих этапов квалификации ЛЧ по зубам Динамо
Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Леонид Буряк оценил результаты жеребьевки для киевлян в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, в результате которой киевляне сыграют с годлландским "АЗ".

"Жребий прекрасный. Думаю, и этот этап и второй этап – это команды, которые по зубам "Динамо". О шансах сейчас сложно говорить, все 50 на 50. Нужно смотреть, какие будут составы.

Все идет позитивно, сегодня 3 человека пошли в группу, все понемногу восстанавливаются.

Думаю, в этих парах "Динамо" фаворит – и в первом матче и во втором (против победителя пары "Гент" – "Рапид"). Выпал самый оптимальный вариант из тройки "Рапид", ПАОК, АЗ", – сказал Буряк.

Напомним, что поединок с "АЗ" состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 19:15
По-моему в заголовке про зубы упустили слово " даст " ... шапкозакидательство и не постоянство. То у него Луческу поц, а теперь прогнозы и зубы ... удачи Динамо в игре и поменьше прихлебателей вокруг !!!
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prom (Черкаssы)
31.08.2020 в 19:15
Главный овощ из борщевого набора радуется тому, что ДК попался АЗ. А чему дурилка картоновая радуется, тому что Динамо будет играть с самым сильным соперником из возможных? Помнится, что и с Аяксом оно считалось фаворитом...
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Na. x. Vertel. (Drezden)
31.08.2020 в 19:09
Боже вы серьезно .Какой нах******** фаворит!!!!!!!! тут автобус не поможет.Спуститесь с небес на землю ребята.Хоть и болею за Динамо но поставлю Эвриков так 100 на АЗ, вариант стопудовый.
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