Маркевич: Ничего особенного в АЗ нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевку квалификации ЛЧ для " Динамо ", в результате которой киевляне сыграют с голландским АЗ.

"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У "Динамо" есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю.

АЗ – команда-середняк, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", – сказал Маркевич.

Напомним, что поединок состоится в Киеве 15 или 16 сентября.