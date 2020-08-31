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Маркевич: Ничего особенного в АЗ нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше

Лига Чемпионов
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Команда-середняк

Маркевич: Ничего особенного в АЗ нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевку квалификации ЛЧ для "Динамо", в результате которой киевляне сыграют с голландским АЗ.

"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У "Динамо" есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич – они больше всего были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю.

АЗ – команда-середняк, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", – сказал Маркевич.

Напомним, что поединок состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
1927.kiev.ua

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