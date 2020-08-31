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Шепелев: Если мы хотим играть в группе ЛЧ, должны проходить любого соперника

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Противостояние с АЗ обещает быть интересным

Шепелев: Если мы хотим играть в группе ЛЧ, должны проходить любого соперника
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для "Динамо", в котором команда встретится c голландским "АЗ".

"За жеребьевкой следил по текстовой трансляции. Если мы хотим играть в групповом этапе Лиги чемпионов, мы должны проходить любого соперника из тех, которые нам могли попасться. Считаю, все команды на этой стадии примерно равны по уровню, разве что "Бенфика" повыше, но она нам выпасть не могла. Поэтому особых предпочтений у меня не было.

Радует, что матч пройдет в Киеве. Для нас более привычно играть два матча, но в этот раз придется ограничится одним. Повторюсь, хорошо, что он для нас домашний, в этом плане у нас есть преимущество.

Об "АЗ" много не знаю, видел только один их матч – против "Виктории" (Пльзень), когда они сравняли счет в компенсированное время с пенальти, а затем в экстра-таймах забили еще два мяча. Складывается впечатление, что эта команда сильная, с характером, они хорошо ведут верховую борьбу, впрочем, как и наши команды. У них есть схема, по которой они постоянно играют, и ничего в ней не меняют. Может, против нас они захотят что-то изменить – посмотрим.

Что касается моего самочувствия, уже все хорошо. Сегодня сделал заключительное УЗИ, вроде бы, все в порядке. Пройдет крепатура после зала – и можно будет начинать работать. Наверное, 2-3 дня у меня будет беговая работа, а потом присоединюсь к общей группе. Думаю, к следующему матчу с "Десной" в чемпионате Украины уже буду готов. Во вторник врачи должны об этом сказать точно", - сказал Шепелев.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Владимир Шепелев
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Киев)
31.08.2020 в 21:23
Если мы хотим до шлема добраться, то ... (Джентельмены удачи)))
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0
0
alex.belogubko (одесса)
31.08.2020 в 21:17
так проходите кто вам мешает
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0
-1
absurdlight (Kiev)
31.08.2020 в 21:13
На его помощь не рассчитывал бы. Весь прошлый сезон он играл в игру «кто видел Шепелева на поле?» :)
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
31.08.2020 в 20:36
Шепелев: Если мы хотим играть в группе ЛЧ... Он что до сих пор не знает хочет он или не хочет?
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0
-1


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