Лужный: Хороший жребий. Кого проходить, если не АЗ

Бывший игрок и тренер "Динамо" Олег Лужный поделился мыслями о сопернике киевлян в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов .

"Хороший жребий. Обязательно нужно проходить. Кого проходить, если не АЗ?! Шансы, думаю, 60 на 40 в пользу "Динамо".

Матч в Киеве? Конечно это поможет "Динамо". Лучше играть на своем стадионе, чем ехать в Нидерланды и играть на их стадионе. Будут там болельщики, не будут, но на своем поле лучше играть в любом случае", – сказал Лужный.

Напомним, что поединок с "АЗ" состоится в Киеве 15 или 16 сентября.