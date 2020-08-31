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Лужный: Хороший жребий. Кого проходить, если не АЗ

Лига Чемпионов
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Олег Романович настроен оптимистично

Лужный: Хороший жребий. Кого проходить, если не АЗ
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Бывший игрок и тренер "Динамо" Олег Лужный поделился мыслями о сопернике киевлян в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Хороший жребий. Обязательно нужно проходить. Кого проходить, если не АЗ?! Шансы, думаю, 60 на 40 в пользу "Динамо".

Матч в Киеве? Конечно это поможет "Динамо". Лучше играть на своем стадионе, чем ехать в Нидерланды и играть на их стадионе. Будут там болельщики, не будут, но на своем поле лучше играть в любом случае", – сказал Лужный.

Напомним, что поединок с "АЗ" состоится в Киеве 15 или 16 сентября.

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В статье: Олег Лужный Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
Трибуна

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