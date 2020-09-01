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Матч Динамо в Лиге чемпионов может пройти не в Киеве

Лига Чемпионов
(2 голосов)

УЕФА размышляет

Матч Динамо в Лиге чемпионов может пройти не в Киеве
Новина українською

Поединок 3 этапа квалификации Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) - АЗ первоначально должен был проходить в столице Украины, однако может быть перенесен в другой город из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, информирует ТК Футбол.

В течение последней недели в Киеве ежесуточно количество зараженных росла не менее чем на 200 человек, а за прошедшие сутки и вообще - 277.

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Поэтому УЕФА вскоре должен принять решение относительно места проведения матча. Известно, что он состоится 15 или 16 сентября.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (10)
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Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 08:20
Коронавирус везде, новые вспышки есть в Германии, Италии и Испании! Причём на уровне весенних показателей. В этих странах отменят футбол? Сомневаюсь! А диванные типа болельщики только и умеют, что воздух сотрясать.
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+2
-2
Zak Zak (Киев)
01.09.2020 в 08:53
Да только в этих странах также есть массовое тестирование и в день делают 70-120тыс тестов ПЦР, а у нас от силы 10-20 тыс в день. Представь какие бы были показатели в Украине если бы у нас делали столько тестов.
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+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:05
Короче в футболе чести нет, а значит АЗ обязательно использует этот шанс
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0
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:03
Зеленскому срочно!!! Внести всю Европу в красную (даже бордовую) зону. Что б наши клубы все выездные поединки играли на нейтральной поле. А нейтральное поле где? Если вся Европа в красной зоне, правильно в Украине.
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+1
-2
magnumm (Шепетовка)
01.09.2020 в 09:18
в России можно, там чем со зрителями играют
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 07:46
Шо сказать, пид*ры...
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
01.09.2020 в 08:05
А зачем им играть в Киеве с такими болельщиками?
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+2
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:07
Болельщики нормальные. Не нужно их путать со стадом под названием Ультрас
0
0
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Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 08:22
А ты вообще, даже не болельщик, а так, недоразумение...
+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
01.09.2020 в 08:08
Сказав, що в муку пукнув). У поважаючих себе країнах, цінність людського життя і здоров'я - головне. Це в нас преЗЕдент сам хотів би заразитися на коронавірус, щоб довести всим, що це не страшно. З таким відношенням до розповсюдженням хвороби, з таким відношенням до боротьби проти неї, європейців зрозуміти можна
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+3
-1


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