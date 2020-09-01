Матч Динамо в Лиге чемпионов может пройти не в Киеве

Поединок 3 этапа квалификации Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) - АЗ первоначально должен был проходить в столице Украины, однако может быть перенесен в другой город из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, информирует ТК Футбол.

В течение последней недели в Киеве ежесуточно количество зараженных росла не менее чем на 200 человек, а за прошедшие сутки и вообще - 277.

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Поэтому УЕФА вскоре должен принять решение относительно места проведения матча. Известно, что он состоится 15 или 16 сентября.