Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Динамо в Лиге чемпионов может пройти не в Киеве
УЕФА размышляет
Поединок 3 этапа квалификации Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) - АЗ первоначально должен был проходить в столице Украины, однако может быть перенесен в другой город из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, информирует ТК Футбол.
В течение последней недели в Киеве ежесуточно количество зараженных росла не менее чем на 200 человек, а за прошедшие сутки и вообще - 277.
Поэтому УЕФА вскоре должен принять решение относительно места проведения матча. Известно, что он состоится 15 или 16 сентября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 08:20
Ответить
+2
-2
Zak Zak (Киев)
01.09.2020 в 08:53
Ответить
+2
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:05
Ответить
0
-3
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:03
Ответить
+1
-2
magnumm (Шепетовка)
01.09.2020 в 09:18
Ответить
0
0
Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 07:46
Ответить
+5
-1
pilips111 (Чернигов)
01.09.2020 в 08:05
Ответить
+2
-4
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 08:07
0
0
Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 08:22
+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
01.09.2020 в 08:08
Ответить
+3
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...