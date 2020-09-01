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Евгений Левченко перечислил плюсы и минусы соперника Динамо в ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

И призвал не допускать недооценки

Евгений Левченко перечислил плюсы и минусы соперника Динамо в ЛЧ
Новина українською

Телеэксперт, в прошлом игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко, который за время карьеры успел поиграть в Нидерландах и работает в тамошней футбольной профсоюзе, дал краткую характеристику клуба АЗ, с которым Динамо встретится на пути в групповой этап Лиги чемпионов.

Евгений возмутился украинским экспертам, которые недооценивают АЗ.

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Да, это не топ клуб, но за последние годы они создали лучшую академию, инфраструктуру, лучше занимаются селекцией игроков. Грамотный тренер и море талантливых игроков.

Минусы - отсутствие формы (пока), нестабильность молодежи и дыры в обороне.

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В статье: Лига чемпионов Евгений Левченко Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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