Евгений Левченко перечислил плюсы и минусы соперника Динамо в ЛЧ

Телеэксперт, в прошлом игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко, который за время карьеры успел поиграть в Нидерландах и работает в тамошней футбольной профсоюзе, дал краткую характеристику клуба АЗ, с которым Динамо встретится на пути в групповой этап Лиги чемпионов.

Евгений возмутился украинским экспертам, которые недооценивают АЗ.

Да, это не топ клуб, но за последние годы они создали лучшую академию, инфраструктуру, лучше занимаются селекцией игроков. Грамотный тренер и море талантливых игроков.

Минусы - отсутствие формы (пока), нестабильность молодежи и дыры в обороне.