Официально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердила даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч " Динамо " против голландского АЗ пройдет во вторник, 15 сентября, на столичном НСК "Олимпийский".

Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.

В соответствии с требованиями карантина, на трибуны стадиона зрители допущены не будут.