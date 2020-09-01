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Лига Чемпионов

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Официально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве

Лига Чемпионов
(5 голосов)
Официально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве
Новина українською

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердила даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч "Динамо" против голландского АЗ пройдет во вторник, 15 сентября, на столичном НСК "Олимпийский".

Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.

В соответствии с требованиями карантина, на трибуны стадиона зрители допущены не будут.

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В статье: Лига чемпионов НСК Олимпийский Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (10)
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DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:29
Якщо з АЗ не справляться то нема чого робити в ЛЧ
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:33
То буде що робити в ЛЄ... Не уявляю як би Зоря грала з АЗ в нинішньому обрізаному складі. Або навіть Десна.
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0
0
Алекс-666 (Запорожье)
01.09.2020 в 15:33
Ніяк би не грала. В неї був би інший суперник - Бенфіка, Гент або Рапід.Ваш К.О.
+1
0
DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:10
Удачі
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 13:56
Ну и славно. Удачи !!!
Ответить
+5
0
АндрейД (Черкассы)
01.09.2020 в 13:47
Отлично! И пусть родные стены помогут!
Ответить
+4
0
Колумб (Святогорск)
01.09.2020 в 15:28
не тот случай когда стені помогают
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0
0
tolibgan (Запорожье)
01.09.2020 в 13:46
Удачи!!!!!!!Хоть я и болельщик Шахтёра . Украина вперёд!!!
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+8
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2020 в 13:27
Ну i добре
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+2
0
Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 13:09
Победа будет за нами.
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+5
0


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