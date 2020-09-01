Лига Чемпионов
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Официально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве
Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердила даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Матч "
Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.
В соответствии с требованиями карантина, на трибуны стадиона зрители допущены не будут.
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Источник:Динамо
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Комментарии (10)
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DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:29
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+2
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:33
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0
Алекс-666 (Запорожье)
01.09.2020 в 15:33
+1
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DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:10
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simargl (Чернигов)
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+5
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АндрейД (Черкассы)
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+4
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Колумб (Святогорск)
01.09.2020 в 15:28
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tolibgan (Запорожье)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 13:09
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