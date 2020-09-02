Жеребьевка еврокубков, Ракитич в Севилье и потери Испании. Главные новости от 1 сентября

Еще пару месяцев назад шансы "Динамо" на групповой раунд Лиги чемпионов не просматривались и под микроскопом, но эффект от назначения Мирчи Луческу и удачный жребий все поменяли. В итоге для того, чтобы осуществить мечту, Киеву нужно пройти "АЗ", а затем в двух матчах переиграть победителя пары "Гент" - "Рапид". Честно говоря, хотелось бы бельгийцев: там Пластун, Безус и Яремчук, свои ребята. Но не будем говорить гоп - сперва "АЗ". К слову, матч с голландцами пройдет без зрителей, но в Киеве. Спекуляции голландской прессы на этот счет провалились.

Дебютант Лиги Европы "Колос", если каким-то чудом проскочит греческий "Арис", в следующем раунде выйдет на хорватскую "Риеку". Опять же, непобедимым соперником ее назвать нельзя - просто надо сыграть в свой лучший футбол, даже где-то прыгнуть выше головы. Все в ногах у команды Костышина. А вот "Десне" повезло меньше: ее в 3-м раунде квалификации ждет победитель пары "Кукеси" - "Вольфсбург". С вероятностью 99% это будут немцы, которых не так давно погромил "Шахтер". Вот только "Десне" до "Горняков" ой как далеко…

В 2014 году Иван Ракитич перебрался из "Севильи" в "Барселону", где сменил амплуа, подружился с Иньестой, четырежды выиграл Примеру и раз Лигу чемпионов. Эталонный отрезок, как ни крути. Но вот хорвату стукнуло 32, и пришла пора уходить - к счастью, "Севилья" была обеими руками за камбэк бывшего лидера и подмахнула с ним контракт аж на 4 сезона. "Барса" выручила за ветерана смешные 1,5 млн, но заработок и не был целью "Кулес". Они просто освобождают платежку.

Патрик Фолетти, тренер вратарей сборной Швейцарии, вчера сдал положительный тест на коронавирус и на матч с Украиной, ясное дело, не полетит. Все остальные члены делегации здоровы, поэтому игра точно состоится. Другое дело, что дополнительное тестирование и нервозность гостей могут помочь нашим на "Арене Львов" вечером 3 сентября.

Неприятные потери есть у еще одного соперника сине-желтых по сентябрьским матчам Лиги наций - Испании. Положительный тест на коронавирус сдал лидер "Вулверхэмптона" Адама Траоре - и теперь ему светит двухнедельная изоляция. Вернуться в строй до матча с Украиной (6 сентября) он точно не успеет. Вторая потеря "Фурии Рохи" - хавбек "Реала" Марко Асенсио. Marca пишет, что у него отек колена, и поскольку игрок ранее пропустил аж 11 месяцев, рисковать в такой ситуации им не будут.

В День Знаний завершилась одна из самых длинных трансферных саг лета - Габриэл Магальяес стал игроком "Арсенала". "Канониры" долго и упорно отказывались платить требуемые "Лиллем" 30 млн, но в итоге клубы таки нашли компромисс: 26 млн лондонцы выложили сразу, еще 4 будут выплачены по ходу сезона как бонусы. 22-летний бразилец раскрылся в "Лилле" в прошлом сезоне, и на "Эмирейтс" верят, то он качественно заменит Шкодрана Мустафи, которому указали на дверь. Если верить слухам, то на это лето у "Арсенала" осталась только одна трансферная цель: Томас Парти из "Атлетико", но заполучить его будет в разы сложнее.