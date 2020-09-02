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У соперника узнаваемый стиль игры. Фран Соль сравнил шансы Динамо и АЗ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

50 на 50

У соперника узнаваемый стиль игры. Фран Соль сравнил шансы Динамо и АЗ
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" испанский легионер Фран Соль рассказал о своих ожиданиях от старта команды в Лиге чемпионов - в 3 квалификационном раунде украинская команда 15 сентября встретится в матче без зрителей с нидерландским АЗ.

Это будет тяжелый матч для нас, но посмотрим, как все сложится. Было бы неплохо, если бы была возможность еще и сыграть в Нидерландах, ведь у меня там остались друзья, но лучше играть дома. Хотя и без болельщиков, но это все равно будет преимуществом.

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В АЗ узнаваемый стиль игры. Мы знаем, как они действуют. Поэтому сложностей в изучении соперника не будет. Исторически "Динамо" более великий клуб, но, думаю, шансы 50 на 50.

Возвращение в группу ЛЧ - наша самая главная цель в сезоне, сделаем все для этого. Болельщикам будет интересно посмотреть на противостояние с одного матча, но нам будет сложнее, ведь получим всего один шанс, - цитирует игрока "Динамо" Elfvoetbal.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Фран Сол Франсиско Соль
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Комментарии (2)
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Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 10:15
Фран має рацію. АЗ дуже широко грає, як типова нідерляндська команда, в атаках і дуже часто використовує дальні удари та стандартні положення. Активно застосовує бровки і зміщення в центр із флянґів. Да, їх дуже легко впізнати: якщо якась команда летить не просто в атаку, а по всій ширині поля, і при цьому це нідерляндці - це АЗ. Але я б не сказав, що шанси 50/50, скоріше 60/40 щонайменше на користь Сироварів. Не можна все-таки виключати того факту, що вони нестабільні і можуть програти на рівному місці якому-небудь Зволле.
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can (Торонто, Львов)
02.09.2020 в 10:08
Лично мое мнение - Соля надо выпускать со старта. Супрягу - на добивание
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