У соперника узнаваемый стиль игры. Фран Соль сравнил шансы Динамо и АЗ

Нападающий киевского " Динамо " испанский легионер Фран Соль рассказал о своих ожиданиях от старта команды в Лиге чемпионов - в 3 квалификационном раунде украинская команда 15 сентября встретится в матче без зрителей с нидерландским АЗ.

Это будет тяжелый матч для нас, но посмотрим, как все сложится. Было бы неплохо, если бы была возможность еще и сыграть в Нидерландах, ведь у меня там остались друзья, но лучше играть дома. Хотя и без болельщиков, но это все равно будет преимуществом.

В АЗ узнаваемый стиль игры. Мы знаем, как они действуют. Поэтому сложностей в изучении соперника не будет. Исторически "Динамо" более великий клуб, но, думаю, шансы 50 на 50.

Возвращение в группу ЛЧ - наша самая главная цель в сезоне, сделаем все для этого. Болельщикам будет интересно посмотреть на противостояние с одного матча, но нам будет сложнее, ведь получим всего один шанс, - цитирует игрока "Динамо" Elfvoetbal.