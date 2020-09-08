Ради подготовки к Динамо АЗ перенес матч чемпионата

Голландский АЗ со всей серьезностью относится к подготовке к матчу квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Для того, чтобы лучше подготовится к матчу, клуб попросил местный футбольный Союз перенести матч чемпионата с "Утрехтом".

Королевский футбольный союз Нидерландов пошел навстречу просьбе руководства АЗ и перенес поединок, который был запланирован на 12 сентября, на более поздний срок.

По словам представителей KNVB, данное решение может не понравится представителям "Утрехта", однако в приоритете Союза удачное выступление голландских клубов на евроарене.

Напомним, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "АЗ" пройдет во вторник 15 сентября в Киеве.