Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ради подготовки к Динамо АЗ перенес матч чемпионата
Такое возможно не только в Украине
Голландский АЗ со всей серьезностью относится к подготовке к матчу квалификации
Королевский футбольный союз Нидерландов пошел навстречу просьбе руководства АЗ и перенес поединок, который был запланирован на 12 сентября, на более поздний срок.
По словам представителей KNVB, данное решение может не понравится представителям "Утрехта", однако в приоритете Союза удачное выступление голландских клубов на евроарене.
Напомним, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "АЗ" пройдет во вторник 15 сентября в Киеве.