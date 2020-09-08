  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ради подготовки к Динамо АЗ перенес матч чемпионата
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ради подготовки к Динамо АЗ перенес матч чемпионата

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Такое возможно не только в Украине

Ради подготовки к Динамо АЗ перенес матч чемпионата
Новина українською

Голландский АЗ со всей серьезностью относится к подготовке к матчу квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Для того, чтобы лучше подготовится к матчу, клуб попросил местный футбольный Союз перенести матч чемпионата с "Утрехтом".

Королевский футбольный союз Нидерландов пошел навстречу просьбе руководства АЗ и перенес поединок, который был запланирован на 12 сентября, на более поздний срок.

По словам представителей KNVB, данное решение может не понравится представителям "Утрехта", однако в приоритете Союза удачное выступление голландских клубов на евроарене.

Напомним, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "АЗ" пройдет во вторник 15 сентября в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Утрехт АЗ (Алкмаар)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
KNVB

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 17:56
Боятся грозного соперника!
Ответить
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
08.09.2020 в 16:56
хе-хе, все равно не поможет!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...