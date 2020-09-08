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Буряк: АЗ Киеву по зубам, Колосу и Десне будет очень сложно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Специалист оценил шансы украинских команд в квалификации еврокубков

Буряк: АЗ Киеву по зубам, Колосу и Десне будет очень сложно
Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Укрианы Леонид Буряк оценил шансы украинских команд в ближайших еврокубковых матчах

—Как думаете, "Динамо" пройдет "АЗ" в квалификации Лиги чемпионов?

— Будем надеяться, что у "Динамо" все получится. Но "АЗ" — не пустая команда. Евгений Левченко говорит, что будет очень сложная игра, но мы должны пройти. Я надеюсь на это. Голландский футбол, как и немецкий. Они чем-то схожи. Но это не "Аякс" звездный. Я думаю, Киеву по зубам этот соперник. Нужно настраиваться на игру и сделать все возможное, чтобы пройти в следующий этап.

— Опыт Луческу поможет "Динамо"?

— Мне сложно сказать. Выбор состава – это немаловажно. Когда тренер такой опытный, он может внести какие-то коррективы. Но многое зависит от футболистов, от лидеров. Луческу на поле не находится. Да, тактика, состав – это его. А творцы его идеи – это футболисты, которые должны импровизировать в рамках того, о чем их просит тренер, и они должны сделать результат.

— Если "Динамо" пройдет "АЗ", там потенциальные соперники "Гент" или венский "Рапид". Кто лучше?

— В наше время мы играли с венской "Аустрией". Австрия – это мини-Бундеслига. Они в такой же футбол играют, такие же обученные футболисты, очень строгие, очень хорошие. Но это не топовые команды, это — не "Манчестер". Я думаю, они по зубам Киеву. Надо настраиваться на эти команды, кто бы ни был. Но сначала надо решить вопрос с "АЗ", а потом думать обо всех остальных.

— Как думаете, "Колос" потянет "Арис" в Лиге Европы?

— Потянут или нет, сложно сказать. В Греции очень жарко в это время года. Это непростое испытание будет для футболистов "Колоса". Надо настраиваться и играть. У "Десны" такая же ситуация. Команда также никогда не играла на этом уровне, тем более, с такими командами. Будет очень сложно.

— Наверное, "Вольфсбург" им попадется.

— Да, мы говорим о "Вольфсбурге". И хотя все может быть, я думаю, на сто процентов соперником "Десны" будет "Вольфсбург".

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В статье: Мирча Луческу Леонид Буряк Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Арис (Греция) АЗ (Алкмаар) Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
08.09.2020 в 19:03
Ох уж эти экс-перты. До конца месяца всё узнаем ...
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 18:51
Все нормально отыграют, опять один Шахтер будем смотреть!
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