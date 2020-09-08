Лига Чемпионов
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Стало известно, какой канал покажет матч Динамо – АЗ
Без особых неожиданностей
15 сентября в Киеве состоится поединок третьего квалификационного этапа
По украинскому ТВ матч покажет телеканал 2+2. Трансляция начнется в 19.55.
Напомним, что холдинг 1+1 media подписал контракты с "Динамо" и "Днепром-1" на трансляции домашних матчей УПЛ.
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Источник:Трибуна
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