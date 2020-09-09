Стало известно, сможет ли Аталанта сыграть в Лиге чемпионов на своем стадионе

По итогам двухдневной инспекции стадиона "Аталанты" УЕФА разрешил клубу выступать в Лиге чемпионов на домашней арене – об этом сообщает пресс-служба "Королевы провинциалов".

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В прошлой кампании бергамаски впервые в своей истории играли в Лиге чемпионов и проводили домашние поединке на арене "Сан-Сиро" в Милане.

Все дело в том, что год назад "Гевисс Стэдиум", стадион "Аталанты", не соответствовал нормам. Напомним, в рамках прошлой кампании команда Гасперини заняла третье место в Серии А и квалифицировалась напрямую в групповой раунд главного клубного европейского турнира.