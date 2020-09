Официально: Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет первого октября в Ньоне

УЕФА сегодня объявил, что по итогам переговоров с властями Греции принято решение перенести мероприятия 1-2 октября 2020 года, приуроченные к началу европейского клубного сезона, из Афин в Ньон. Все из-за COVID-19.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, а также вручения наград лучшим игрокам, пройдет первого октября. На следующий день мир будет наблюдать за жребием Лиги Европы.

