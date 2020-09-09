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Официально: Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет первого октября в Ньоне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

До этого процедура должна была состояться в Афинах

Официально: Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет первого октября в Ньоне
UA-Футбол
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УЕФА сегодня объявил, что по итогам переговоров с властями Греции принято решение перенести мероприятия 1-2 октября 2020 года, приуроченные к началу европейского клубного сезона, из Афин в Ньон. Все из-за COVID-19.

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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, а также вручения наград лучшим игрокам, пройдет первого октября. На следующий день мир будет наблюдать за жребием Лиги Европы.

Стоит отметить, что в Лиге Чемпионов точно сыграет "Шахтер", а во втором по значению турнире - "Заря". Неизвестна судьба "Динамо", которое может оказаться как в ЛЧ, так и в ЛЕ. За попадение во второй турнир также будут вести борьбу "Колос" и "Десна".

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях - без представителей клубов и прессы.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2020 в 18:55
Начало церемонии награждения и жеребьёвки ЛЧ 01.10.20. в 18:00. А церемонии награждения и жеребьёвки ЛЕ 02.10.20. в 13:00.
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