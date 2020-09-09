Два основных вингера АЗ могут пропустить матч с Динамо

Два основных вингера АЗ Кэлвин Стенгс и Уссама Идрисси могут не принять участие в матче квалификации Лиги чемпионо в против "Динамо", сообщает Voetbalprimeur.

Оба игрока вышли на поле в матче ЛЧ против "Виктории" Плзень (3:1), который состоялся две недели назад, однако затем пропустили спарринги против "Ден Хаага" и "Гента" и не принимали участие в двухсторонке 8 сентября.

Сообщается, что оба игрока далеки от своих лучших кондиций, так как Стенгс фактически пропустил всю предсезонку из-за травмы, а Идрисси, хоть и тренировался с командой, но набирает форму очень медленно.

Отметим, что Стенгс в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 12 ассистов, а Идрисси забил 17 голов и отдал 10 голевых.

Также напомним, что матч "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября.