Лига Чемпионов
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Соперник киевского Динамо в Лиге чемпионов ищет нападающего
Видят проблему с реализацией
Спортивный директор голландского клуба АЗ Макс Хьюбертс сообщил о поиске нападающего.
Мы всегда стараемся усилить состав. Мы бы очень хотели подписать форварда. В прошлом сезоне мы видели, что было не так просто забивать голы.
У нас те же ребята в линии нападения. Поэтому нам нужна дополнительная атакующая мощь, - цитирует директора издание из Гронингена FCUpdate.
Нидерландский АЗ является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Очный поединок команд должен состояться в следующий вторник, 15 сентября, в Киеве.
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Комментарии (7)
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10.09.2020 в 11:29
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Kolibri (Киевоград)
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Serhiy (Киев)
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