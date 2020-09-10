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Главный тренер АЗ: Теперь у нас есть шанс победить в Киеве!

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уже думает о "Рапиде" и "Генте"

Главный тренер АЗ: Теперь у нас есть шанс победить в Киеве!
Новина українською

Арне Слот, наставник нидерландского АЗ, высказался о переносе матча 1 тура чемпионата Нидерландов против "Утрехта" в связи с игрой против киевского "Динамо" в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов (15 сентября в 20 часов).

Победа над "Динамо" принесет очки в таблицу коэффициентов и деньги. Мы можем вернуть эти деньги в фонд солидарности. Так что я думаю, что это беспроигрышная ситуация для всех.

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Теперь у нас есть шанс хорошо сыграть и победить в Киеве. И этот шанс был бы намного меньше, если бы нам пришлось играть в субботу против Утрехта.

"Рапид" и "Гент"? Я не собираюсь недооценивать эти команды, но я думаю, что мы конкурентоспособны. Хотя я намного опережаю события, - цитирует тренера voetbalprimeur.nl.

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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
10.09.2020 в 15:11
Оптимизм не здоровый . Посмотрим на ДК в игре с Десной , а там и 15 сентября с АЗ рядом.
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.09.2020 в 14:06
А, ну норм. Хорошо, что накаркал. Теперь за Динамо можно не переживать. Тайсон перед матчем с Интером тоже о следующем сопернике думал. Итог - 0:5.
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+5
0
aleks68
10.09.2020 в 14:30
можно не переживать за дЫнамо?помечтай ......а что сделал бы интер с нынешним дЫнамо если пришлось бы встретится?
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+1
-8
Dozenko (NewYork)
10.09.2020 в 15:17
тупень, причем тут, что бы сделал интер с Динамо, если речь о том, что просто каркать заранее не нужно ?? Кому что, а лысому расческа
+7
0
kre4et (Киев)
10.09.2020 в 15:18
В худшем случае Интер сделал бы с Динамо, то что Динамо сделало с Шлюхтером в суперкубке Украины! p.s. а вообще мяч круглый и произойти могло бы все, что угодно, даже великая Барса опозорилась на весь мир
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.09.2020 в 15:37
aleks68 придурок, лечись
+1
0


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