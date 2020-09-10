Главный тренер АЗ: Теперь у нас есть шанс победить в Киеве!

Арне Слот, наставник нидерландского АЗ, высказался о переносе матча 1 тура чемпионата Нидерландов против "Утрехта" в связи с игрой против киевского " Динамо " в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов (15 сентября в 20 часов).

Победа над "Динамо" принесет очки в таблицу коэффициентов и деньги. Мы можем вернуть эти деньги в фонд солидарности. Так что я думаю, что это беспроигрышная ситуация для всех.

Теперь у нас есть шанс хорошо сыграть и победить в Киеве. И этот шанс был бы намного меньше, если бы нам пришлось играть в субботу против Утрехта.

"Рапид" и "Гент"? Я не собираюсь недооценивать эти команды, но я думаю, что мы конкурентоспособны. Хотя я намного опережаю события, - цитирует тренера voetbalprimeur.nl.