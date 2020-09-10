УЕФА обязал Динамо пройти дополнительное тестирование на коронавирус

15-го сентября киевское " Динамо " проведет первый матч нового еврокубкового сезона. В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов киевляне сыграют с "АЗ".

Как известно, из-за пандемии COVID-19 матч квалификации ЛЧ на НСК "Олимпийский" состоится без зрителей.

Кроме того, УЕФА разработал еще несколько требований протокола в условиях пандемии, которые будут обязательны к выполнению командами, которые участвуют в еврокубках. Кроме двух обязательных тестирований на коронавирус за 10-14 дней до матча, футболистам и персоналу "Динамо" перед игрой с "АЗ" придется пройти еще одно тестирование - за 1-2 дня до матча. Причем эту процедуру киевлянам надо будет пройти в лаборатории, которую выбрал УЕФА.

В случае, если в команде по результатам тестов будет большое количество положительных проб на коронавирус, УЕФА разрешает дозаявку футболистов, а матч не будет отменен. Хотя в случае, если в заявку не наберется 13 футболистов, УЕФА предусматривает резервную дату матча на нейтральном поле, если поединок не состоится не по вине клуба-хозяина матча.