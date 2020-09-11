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Без Бурды, Гармаша и Кадири. Динамо опубликовало заявку на матч с АЗ
Всего в заявке киевлян 31 футболист
Киевское "
На ближайший матч против нидерландского АЗ заявлен 31 футболист: 23 игрока - по списку "А" и 8 - по списку "Б".
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвии, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд.
Нападающие: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга.
Отдельно отметим, что в заявку не попал защитник Никита Бурда, который недавно получил тяжелую травму, а также Денис Гармаш и Мохаммед Кадири.
Напомним, что поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ пройдет на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало – в 20.00