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Без Бурды, Гармаша и Кадири. Динамо опубликовало заявку на матч с АЗ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Всего в заявке киевлян 31 футболист

Без Бурды, Гармаша и Кадири. Динамо опубликовало заявку на матч с АЗ
Новина українською

Киевское "Динамо" подало заявку команды на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2020/21.

На ближайший матч против нидерландского АЗ заявлен 31 футболист: 23 игрока - по списку "А" и 8 - по списку "Б".

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвии, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд.

Нападающие: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга.

Отдельно отметим, что в заявку не попал защитник Никита Бурда, который недавно получил тяжелую травму, а также Денис Гармаш и Мохаммед Кадири.

Напомним, что поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ пройдет на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало – в 20.00

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 16:51
Укомплектовались лучше некуда! Будет о чем поговорить после матча!
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 16:39
А Гармаш бы не помешал...
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ПетроФ (Луцьк)
11.09.2020 в 16:58
По любе він треба, хоча би для того щоб набити морду цигану, а дальше можна навіть не грати - звання легенди .ДК йому буде забезпечено..
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