Лига Чемпионов
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Луческу: У АЗ очень сильная и мобильная команда
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от игры против АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"АЗ – очень сильная, мобильная и мощная команда. Не зря они закончили чемпионат на первом месте наравне с "Аяксом". Проблем у них намного меньше, чем у нас.
Они отменили игру чемпионата, но сыграли много контрольных игр. Это будет очень сложный соперник, к которому мы должны очень хорошо подготовиться", – сказал Луческу на пресс-конференции.
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Комментарии (4)
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Геродот (Винница)
12.09.2020 в 16:29
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Виктор 2209 (Мехико)
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ascent (Луксор)
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Greeven (Greenville)
12.09.2020 в 16:09
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