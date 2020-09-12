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Луческу: У АЗ очень сильная и мобильная команда

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Луческу: У АЗ очень сильная и мобильная команда
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от игры против АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"АЗ – очень сильная, мобильная и мощная команда. Не зря они закончили чемпионат на первом месте наравне с "Аяксом". Проблем у них намного меньше, чем у нас.

Они отменили игру чемпионата, но сыграли много контрольных игр. Это будет очень сложный соперник, к которому мы должны очень хорошо подготовиться", – сказал Луческу на пресс-конференции.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (4)
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Геродот (Винница)
12.09.2020 в 16:29
Мирча видимо заранее ищет зацепки для оправдания в случае неудачи.
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Виктор 2209 (Мехико)
12.09.2020 в 16:25
Если АЗ это очень сильная команда,то какие же тогда например Челси,Аякс,Валенсия,Рома?)И что тогда говорить о Баварии,ПСЖ,Ливерпуле,Барсе и.т.д?!)
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ascent (Луксор)
12.09.2020 в 15:27
А у нас какая?
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0
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Greeven (Greenville)
12.09.2020 в 16:09
поки нульова, але чекаємо відродження
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+1
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