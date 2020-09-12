Луческу: У АЗ очень сильная и мобильная команда

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от игры против АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"АЗ – очень сильная, мобильная и мощная команда. Не зря они закончили чемпионат на первом месте наравне с "Аяксом". Проблем у них намного меньше, чем у нас.

Они отменили игру чемпионата, но сыграли много контрольных игр. Это будет очень сложный соперник, к которому мы должны очень хорошо подготовиться", – сказал Луческу на пресс-конференции.