Тренер АЗ: У Динамо будет преимущество, ведь они сыграют на родном стадионе

Главный тренер АЗ Арне Слот рассказал о подготовке к матчу с "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Для АЗ Лига чемпионов очень важна, поскольку может весомо увеличить бюджет клуба. Мы понимали, что на этапе третьего квалификационного раунда нам в любом случае достанется сильная команда. Поскольку мы изучали всех трех возможных оппонентов, наша реакция была довольно спокойной. Некоторые сотрудники вспомнили противостояние с киевским Динамо в 2010 году в Лиге Европы. Это было одно из первых, что пришло в голову.

Сейчас у нас есть пять дней, чтобы подготовиться и лучше изучить нашего оппонента. Нам нужно с пользой использовать эти дни, ведь, по моему мнению, мы будем играть против очень сильной команды. Без сомнений, у Динамо хорошая команда.

Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, – конечно, на пользу киевскому Динамо, хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе.

Мы действительно смотрели игру за Суперкубок Украины, и то, что Динамо выиграло, действительно впечатляет, учитывая то, что Шахтер недавно был полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что Динамо – очень мощный, сильный соперник", – рассказал Слот в интервью официальному сайту киевского клуба.