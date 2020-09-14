Бенефис Леоненко. Сегодня годовщина, пожалуй, самого выдающегося камбэка Динамо в ЛЧ

14 сентября 1994-го года состоялся один из лучших матчей в новой истории команды киевского "Динамо". Это был первый матч группового этапа Лиги Чемпионов сезона 1994/95. Жребий свел бело-синих в группе с заклятым врагом со времен СССР - московским "Спартаком".

Вывеска "Динамо" - "Спартак" конечно собрала аншлаг на тогда еще "Республиканском" стадионе. Учитывая недавний разрыв отношений Украины с Москвой поединок имел и политический аспект.

Первый тайм получился кошмарным для киевлян. Уже на 12-й минуте Писарев головой подрезал мяч в дальний угол ворот совсем юного Шовковского. На 26-й нынешний тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко не смог реализовать пенальти - удар отразил голкипер сборной Украины Дмитрий Тяпушкин. А на перерыв команды уходили при счете уже 0:2 - Тихонов воспользовался провалом в обороне киевлян и опрометчивым выходом Шовковского из ворот.

В перерыве Йожефу Сабо удалось мобилизовать своих подопечных. Хотя ключевым, скорее всего, стал быстрый гол в исполнении Виктора Леоненко - форвард эффектно принял на грудь, протянул вдоль штрафной и пробил в нижний угол. На 76-й Леоненко сравнял счет, реализовав выход на ворота под углом.

Развязка же в матче наступила на 86-й минуте. Сергей Ребров, который вышел на замену, в падении замкнул подачу от Ковальца. 3:2 - "Динамо" начало ту кампанию с эффектной победы, которая, правда, оказалась единственной в том розыгрыше. В итоге киевляне заняли последнее место в группе с ПСЖ и "Баварией".

Лига Чемпионов. Групповой этап. Первый тур

14.09.1994. 21:30. Киев. Республиканский стадион. 90 500 зрителей. +25°C

Арбитр: Герд Грабер (Австрия)

"Динамо" - "Спартак" 3:2

Голы: Леоненко Виктор (48), Леоненко Виктор (76), Ребров Сергей (86) - Писарев Николай (12), Тихонов Андрей (38)

"Динамо": Шовковский - Лужный, Ващук, Леженцев, Шматоваленко (Хомин, 65), Ковалец, Косовский, Скаченко (Ребров, 54), Михайленко, Леоненко, Призетко

Запасные: Воробьев, Мизин, Шаран

Тренер: Йожеф Сабо

"Спартак": Тяпушкин - Мамедов, Тернавский, Цымбаларь, Рахимов, Чудин, Надуда, Аленичев (Мухамадиев, 59), Пятницкий, Писарев, Тихонов (Родионов, 44)

Запасные: Чижов, Липко, Кечинов

Тренер: Олег Романцев

Предупреждены: Призетко (87), Хомин (90+1) - Надуда (55), Мухамадиев (75)

На 26-й минуте Михайленко Дмитрий ("Динамо") не реализовал пенальти - вратарь