Лига Чемпионов
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АЗ взял на матч Лиги чемпионов в Киев 21 игрока
На игру с "Динамо"
В понедельник утром делегация нидерландского АЗ отправилась чартерным рейсом в
Главный тренер Арне Слот взял в Киев 21 игрока.
Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус.
Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин.
Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, классе, Рейндерс.
Нападающие: Стенгс, Боада, Идрисс, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон.
Матч состоится на "Олимпийском" во вторник. Начало игры - в 20:00.
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Источник:Динамо
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