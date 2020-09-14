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АЗ взял на матч Лиги чемпионов в Киев 21 игрока

Лига Чемпионов
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На игру с "Динамо"

АЗ взял на матч Лиги чемпионов в Киев 21 игрока
Новина українською

В понедельник утром делегация нидерландского АЗ отправилась чартерным рейсом в Киев, где завтра состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер Арне Слот взял в Киев 21 игрока.

Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус.

Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин.

Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, классе, Рейндерс.

Нападающие: Стенгс, Боада, Идрисс, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон.

Матч состоится на "Олимпийском" во вторник. Начало игры - в 20:00.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Арне Слот
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Источник:
Динамо

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