Луческу: Те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ.

– Что можете сказать о сопернике?

– Команда очень хорошая, они подготовились к нашей игре. В современном футболе все о всех знают. Самое главное - как ты сможешь подготовиться и предстать перед игрой с таким соперником. Большинство своих спаррингов они сыграли дома, поэтому этот выезд будет сложный для них. Мы очень мотивированы и хотим победить.

Мы знаем хорошо их игроков, весь состав. Смотрели их. там много талантливой молодежи. Они хоть и молодые, но давно играют вместе. Также мы рассматриваем и слабые стороны соперника и готовы воспользоваться этими знаниями.

У нас тоже молодая команда, которая строится, тоже много молодых игроков. Жаль, что не все смогут участвовать.

– В последнем матче вы играли четыре крайних защитника. Волнует ли вас эта проблема?

– Других вариантов не было. Такова была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать их действия на футбольном поле. Моменты у "Десны" были из-за ошибок защитников.

Надеюсь, завтра ребята покажут высокий, хороший уровень, который за короткий промежуток времени сложно понять.

– Четыре года назад вы с "Зенитом" громили АЗ со счетом 5:0. Может ли история повториться?

– В футболе все очень быстро меняется, как и в жизни. Каждый год что-то меняется. Думаю, игроков АЗ мы скоро увидим в топовых чемпионатах. Команда набрала одинаковое количество очков с "Аяксом". Для нас они выиграли чемпионат. Потому что по таким условиях должны присуждать победу двум командам.

– На пресс-конференции по окончании матча с "Десной" вы сказали, что нужно время, чтобы построить новую команду. Сколько есть игроков, с которыми вы готовы идти вперед?

– Я не говорил, что команду нужно долго строить. У нас завтра игра, и те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие. Я уверен в них. Вне зависимости от того, кто играет, у нас все игроки основные.

– Насколько готов Артем Шабанов и кто из центральных защитников завтра может выйти?

– Те игроки, которые пропускали сбор и тренировки, в недостаточной форме для того, чтобы играть.