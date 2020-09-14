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Динамо – АЗ. АУДИО трансляция матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Динамо – АЗ. АУДИО трансляция матча
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют матч квалификации Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и голландского "АЗ".

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Первое еврокубковое противостояние с участием украинских клубов в новом сезоне: как Луческу решит проблему с центральными защитниками? Сможет ли команда Мирчи одолеть грозного соперника из Нидерландов, чтобы продолжить путь к групповому этапу главного клубного европейского турнира? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 15 сентября – в 19:55 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Лига Чемпионов УЕФА Подкаст Трансляция Аудио
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