Динамо – АЗ. АУДИО трансляция матча

Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют матч квалификации Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и голландского "АЗ".

Читайте также Официально: Динамо сыграет с АЗ в Киеве

Первое еврокубковое противостояние с участием украинских клубов в новом сезоне: как Луческу решит проблему с центральными защитниками? Сможет ли команда Мирчи одолеть грозного соперника из Нидерландов, чтобы продолжить путь к групповому этапу главного клубного европейского турнира? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 15 сентября – в 19:55 по киевскому времени.