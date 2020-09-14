Сидорчук: Луческу передает нам и свою уверенность. В этом будет залог успеха в матче с АЗ

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой пресс-конференции перед поединком квалификации Лиги чемпионов с АЗ, где ответил на вопросы журналистов.

— Не повышает ли градус волнения то обстоятельство, что в этот раз не будет ответного матча, и надо всё решать уже завтра?

— Нет. Ведь мы играем дома. И в этом плане нам будет легче. Было бы лучше, если бы еще и со зрителями играли, но одно то, что матч будет проходить на нашем поле — это уже большой плюс для нас.

— Насколько эмоционально влияет отсутствие зрителей?

— Самое страшное, что к плохому тоже начинаешь потихоньку привыкать... Так что мы уже немного привыкли к тому, что играем без зрителей. Повторюсь, было бы здорово, чтобы они нам завтра помогли, но перед нами стоит задача выхода в групповой турнир Лиги чемпионов, и её мы будем решать в сложившихся обстоятельствах.

— Каковы сильные стороны АЗ?

— Про сильные стороны соперника я сейчас говорить не буду, поскольку этому у нас было посвящено объемное теоретическое занятие. Могу сказать, что АЗ отличается и наличием в составе сильных исполнителей, и своей организованностью — особенно, в середине поля. Тяжело будет с ними играть. Но мы уверены в своих силах, а Мирча Луческу передает нам и свою уверенность — в этом, уверен, будет залог успеха.