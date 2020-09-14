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Цыганков пропустил тренировку Динамо накануне матча с АЗ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Причины отсутствия игрока пока что неизвестны

Цыганков пропустил тренировку Динамо накануне матча с АЗ
Новина українською

В понедельник 14 сентября, за день до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию, после чего команда провела открытую тренировку.

Для прессы традиционно были открыты первые 15 минут занятия, однако и за столь короткий срок журналисты заметили, что в тренировке не принимал участия хавбек киевлян Виктор Цыганков.

Причины, по которым футболист не тренировался, остаются неясными.

Напомним, что полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме. О травме игрока сообщений не было.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
14.09.2020 в 19:44
Постоянно травмирующийся, психологически неустойчивый, но в общем то очень неплохой игрок. Жаль игрока, похоже из-за этих проблем не может уже сколько лет заиграть в полную силу...
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zloyded (Киев)
14.09.2020 в 19:31
Ну Луческу не слепой и наверняка видит то, что мы многое время наблюдаем со стороны, со стадиона или по ТВ-трансляции. Цыганков - просто дутая бульбашка и ничего толком не может показать с сильным соперником, а забивать Львову, Карпатам... этого мало, а его на руках носили за игры с подобными соперниками, а игрок, который три года не прошедший сборов с командой и не отыгравший ни одного полного сезона, что он может?! Да ничего! Игра с Десной показала, что он сейчас нулевый и поэтому не удивительно, что он отсутствует...
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adidas77 (Cумы)
14.09.2020 в 19:44
Если Циганков полный ноль, то нашу УПЛ лигу надо в принципе закрывать!В игре с Десной , кто то из игрков ДК отыграл хорошо???Оценки Циганкова за матч видели??? Они далеко не самые худшие. Это при том, что вся команда отыграла очень очень слабо на атаку. И винить в этом всём одного Циганкова, верх глупости!Циганков забивал я так понимаю, только Львову и Карпатам да?Напомнить вам кому он забивал ещё, в том числе и сборную???Цена его на трансфермарке тоже раздута??? Если да, то потрудитесь обьяснить кем?Видимо Суркис всё купил и в Европе тоже! ;))Может у него сейчас и не лучшая форма, но говорить глупости о том, что он левый игрок.... Это действительно не умно! Но диванным экспертам, оно понятно всегда виднее!!!
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