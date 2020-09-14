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Цыганков пропустил тренировку Динамо накануне матча с АЗ
Причины отсутствия игрока пока что неизвестны
В понедельник 14 сентября, за день до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ, главный тренер "Динамо"
Для прессы традиционно были открыты первые 15 минут занятия, однако и за столь короткий срок журналисты заметили, что в тренировке не принимал участия хавбек киевлян Виктор Цыганков.
Причины, по которым футболист не тренировался, остаются неясными.
Напомним, что полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме. О травме игрока сообщений не было.