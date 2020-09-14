Цыганков пропустил тренировку Динамо накануне матча с АЗ

В понедельник 14 сентября, за день до матча квалификации Лиги чемпионов с АЗ, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию , после чего команда провела открытую тренировку.

Для прессы традиционно были открыты первые 15 минут занятия, однако и за столь короткий срок журналисты заметили, что в тренировке не принимал участия хавбек киевлян Виктор Цыганков.

Причины, по которым футболист не тренировался, остаются неясными.

Напомним, что полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме. О травме игрока сообщений не было.