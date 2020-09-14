Тренер АЗ: Динамо сильно в контратаках, поэтому нам нужно найти баланс

Главный тренер АЗ Арне Слот накануне матча квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции.

— Арне, вы уже второй сезон приезжаете с АЗ в Украину. Какие у вас впечатления и что скажете насчет шансов в завтрашнем матче, учитывая проблемы "Динамо" в защите?

— Хорошие воспоминания. Помню, мы отлично тогда сыграли с "Мариуполем" и прошли дальше. Я доволен этой традицией и поездками в Украину.

Что касается шансов в завтрашней игре, то мне тяжело сказать, поскольку АЗ редко играет с "Динамо". Матч продолжается 90 минут, ситуация быстро меняется, может случиться всё, что угодно. В атаке опасны обе команды. Поэтому я скажу, что шансы 50 на 50.

— В каком состоянии находятся лидеры АЗ Стенгс и Идрисси? Была информация, что они травмированы.

— Они оба в заявке команды, а будут ли они играть, посмотрим после сегодняшней тренировки.

— Вас ожидает завтра тяжелая игра?

— Мы завтра всё увидим, мы готовились, тренировались, всё покажет игра.

— Какую тактику вы решили выбрать на завтрашний поединок?

— У нас впереди еще тренировка и это решения будет принято перед игрой. Завтра мы решим, по какой схеме будем играть.

— Видите ли вы прогресс у команды после возобновления тренировок?

— Да, прогресс виден, но мы тренируемся не так много. У нас много молодых футболистов, которые могут заменить опытных игроков если это будет нужно.

— Почему нет в заявке Хакона Эвжена?

— У нас много квалифицированных игроков, которые могут его заменить. В команде должна быть конкуренция, в заявку может попасть только 18 игроков, кто находится в лучших кондициях, тот и играет.

— За счет чего вы можете пройти "Динамо" и какой чемпионат сильнее: первенство Нидерландов или Украины?

— Мы можем неплохо играть в нападении, у нас достаточно креативных футболистов, мы можем доминировать на протяжении всего матча. Мы знаем, что "Динамо" сильно в плане проведения контратак, поэтому нам нужно найти баланс. Это мы и попробуем сделать.

Что касается сравнения чемпионатов, то мне сложно сказать, потому что я не слежу за чемпионатом Украины. Знаю, что есть две сильные команды — "Динамо" и "Шахтер", которые разыгрывают титул чемпионата между собой. Помню "Динамо" не так давно играло против "Аякса", но сейчас это разные команды.

— Луческу, ранее работавший "Зените", обыграл АЗ со счетом 5:0. Возможно, вы видели ту игру. Тогда у голландцев был сильный соперник или же команда АЗ была слабой?

— Не могу ничего сказать по поводу той игры, это было 5-6 лет назад, сейчас я думаю только о завтрашнем матче. Тот АЗ и нынешний АЗ — это две разные команды.