Защитник АЗ Копмейнерс: Мы готовы к матчу с Динамо и покажем все, на что способны

Защитник АЗ Тён Копмейнерс перед матчем с "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов поприсутствовал на традиционной пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов.

— Тён, как вы добрались в Киев?

— Хорошо, мы поспали самолете, а потом в автобусе. Всё хорошо.

— Разбирали ли вы игру "Динамо" на теоретических занятиях?

— Да, разумеется, мы смотрели несколько матчей с участием "Динамо", например, матч за Сукперкубок Украины. Думаю, мы готовы и покажем все, на что способны.

— Как бы вы оценили подготовку команды к завтрашнему матчу против "Динамо"?

— Думаю, мы подготовились хорошо к завтрашней игре, провели несколько товарищеских матчей. Насколько хорошо мы подготовились покажет поединок.

— Что вы ожидаете от завтрашней игры?

— Полагаю, будет хороший и напряженный матч. Надеюсь, мы сумеем показать всё, на что способны.

— Вы сильно огорчились, когда в минувшем сезоне чемпионата Нидерландов места были автоматически распределены из-за ситуации с коронавирусом?

— Да, это был особенный сезон для нас, мы провели много хороший матчей, у нас была мечта стать чемпионами, но, к сожалению, были обстоятельства, которые от нас не зависели. Что случилось, то случилось.

— Почему не удалось выиграть у "Виктории" (Плзень) в прошлом раунде в основное время?

— Мы начали этот матч плохо, пропустили первыми, но потом собрались, переломили ход встречи и вышли в следующий раунд.

— Кого вы считаете лидерами нынешнего "Динамо"?

— Мы хорошо проанализировали игру "Динамо", у них много креативных игроков, опасности можно ждать от любого футболиста.