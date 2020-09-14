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Защитник АЗ Копмейнерс: Мы готовы к матчу с Динамо и покажем все, на что способны
Голландцы прибыли в Киев в полной боеготовности
Защитник АЗ Тён Копмейнерс перед матчем с "Динамо" в квалификации
— Тён, как вы добрались в Киев?
— Хорошо, мы поспали самолете, а потом в автобусе. Всё хорошо.
— Разбирали ли вы игру "Динамо" на теоретических занятиях?
— Да, разумеется, мы смотрели несколько матчей с участием "Динамо", например, матч за Сукперкубок Украины. Думаю, мы готовы и покажем все, на что способны.
— Как бы вы оценили подготовку команды к завтрашнему матчу против "Динамо"?
— Думаю, мы подготовились хорошо к завтрашней игре, провели несколько товарищеских матчей. Насколько хорошо мы подготовились покажет поединок.
— Что вы ожидаете от завтрашней игры?
— Полагаю, будет хороший и напряженный матч. Надеюсь, мы сумеем показать всё, на что способны.
— Вы сильно огорчились, когда в минувшем сезоне чемпионата Нидерландов места были автоматически распределены из-за ситуации с коронавирусом?
— Да, это был особенный сезон для нас, мы провели много хороший матчей, у нас была мечта стать чемпионами, но, к сожалению, были обстоятельства, которые от нас не зависели. Что случилось, то случилось.
— Почему не удалось выиграть у "Виктории" (Плзень) в прошлом раунде в основное время?
— Мы начали этот матч плохо, пропустили первыми, но потом собрались, переломили ход встречи и вышли в следующий раунд.
— Кого вы считаете лидерами нынешнего "Динамо"?
— Мы хорошо проанализировали игру "Динамо", у них много креативных игроков, опасности можно ждать от любого футболиста.