Хорошо ли вы помните противостояния Динамо с голландскими клубами - тест от UA-Футбол

Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против голландского АЗ. В контексте этого важного противостояния для столичного клуба, мы предлагаем вам освежить в памяти противостояние динамовцев с командами из Нидерландов, пройдя наш тест. В квизе встречаться вопросы, касающиеся динамовско-голландских отношений исключительно за время независимости Украины.