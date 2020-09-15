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Хорошо ли вы помните противостояния Динамо с голландскими клубами - тест от UA-Футбол
Когда динамовцы в последний раз встречались с голландцами, то те выдали просто невероятный еврокубковый сезон
Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против голландского АЗ. В контексте этого важного противостояния для столичного клуба, мы предлагаем вам освежить в памяти противостояние динамовцев с командами из Нидерландов, пройдя наш тест. В квизе встречаться вопросы, касающиеся динамовско-голландских отношений исключительно за время независимости Украины.
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