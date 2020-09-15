Динамо - АЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ещё до начала сезона первые лица клуба говорили, что главная задача на сезон для "Динамо" - попадание в Лигу чемпионов. И если после жеребьёвки шансы команды оценивались достаточно высоко, то кадровые проблемы (особенно в защитной линии) заставляют нервничать в возможности выполнения такой задачи уже на первом барьере.

Сегодня киевляне встретятся с АЗ. Стадия третьего квалификационного раунда состоит из одного матча. Тот, кто победит сегодня - выходит в раунд плей-офф.

Смотрите видео онлайн бесплатно прямо в этой новости ниже матч "Динамо" - АЗ в плеере Youtube--канала FootballHub. Начало поединка в 20:00.

Также следите за игрой в нашей текстовой трансляции здесь .

На UA-Футбол также будет аудио трансляция поединка. Если вам неудобно смотреть видео, Влад Петрушевский и Александр Рыженко проведут для вас звуковой стрим игры, вместе с которым вы будете в курсе всех событий на поле НСК "Олимпийский".

Смотрите на UA-Футбол видео стрим до и после матча "Динамо" - АЗ. Перед игрой эксперты поделятся последними новостями из лагеря команд и сделают свои прогнозы на игру, а после финального свистка мы оперативно подведём итог встречи.

Стрим до матча (начало в 19:30)

Стрим после матча (начало в 22:00)