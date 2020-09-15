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УЕФА презентовал мяч нового сезона Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

УЕФА презентовала мяч нового сезона Лиги чемпионов

УЕФА презентовал мяч нового сезона Лиги чемпионов
Новина українською

Пресс-служба Европейского футбольного союза представила официальный мяч, которым будут играть команды в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Снаряд был изготовлен немецкой компанией Adidas.

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На нем традиционно нарисованы классические звезды белого цвета, но теперь вставки оформлены в красных и синих оттенках. Также круглый будет иметь ребристую поверхность. Снаряд впервые будет использоваться на поединках квалификационного раунда Лиги чемпионов уже этой неделе.

Напомним, сегодня киевское "Динамо" сыграет с нидерландским "АЗ". Финал главного клубного европейского турнира состоится в Стамбуле 29 мая.

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В статье: Мяч Лига чемпионов Адидас Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Adidas

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
15.09.2020 в 12:15
Из всех наших только Шахтер его увидит в живую
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paramon7 (Запорожье)
15.09.2020 в 13:41
В Киевограде походу других команд не знают. Интересно, твой маразм утихомирится если Динамо пройдет в группу,?
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