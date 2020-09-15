Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА презентовал мяч нового сезона Лиги чемпионов
УЕФА презентовала мяч нового сезона Лиги чемпионов
Пресс-служба Европейского футбольного союза представила официальный мяч, которым будут играть команды в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Снаряд был изготовлен немецкой компанией Adidas.
⭐️ ???????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????? ⭐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020
Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!! ????
#ReadyForSport @adidasfootball
На нем традиционно нарисованы классические звезды белого цвета, но теперь вставки оформлены в красных и синих оттенках. Также круглый будет иметь ребристую поверхность. Снаряд впервые будет использоваться на поединках квалификационного раунда Лиги чемпионов уже этой неделе.
Напомним, сегодня киевское "Динамо" сыграет с нидерландским "АЗ". Финал главного клубного европейского турнира состоится в Стамбуле 29 мая.
Новости по теме
- 09:10 Зарубежные Погба перекинул стенку из пятерых… сумоистов, но пробить вратаря-профессионала не сумел. ВИДЕО
- 12:46 Зарубежные Бекхэм одобрил. Манчестер Юнайтед презентовал резервную форму с камуфляжным узором
- 12:39 Зарубежные Вдохновлена мрамором Хайбери: Арсенал презентовал гостевую форму на следующий сезон