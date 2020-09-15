УЕФА презентовал мяч нового сезона Лиги чемпионов

Пресс-служба Европейского футбольного союза представила официальный мяч, которым будут играть команды в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Снаряд был изготовлен немецкой компанией Adidas.

На нем традиционно нарисованы классические звезды белого цвета, но теперь вставки оформлены в красных и синих оттенках. Также круглый будет иметь ребристую поверхность. Снаряд впервые будет использоваться на поединках квалификационного раунда Лиги чемпионов уже этой неделе.

Напомним, сегодня киевское "Динамо" сыграет с нидерландским "АЗ". Финал главного клубного европейского турнира состоится в Стамбуле 29 мая.