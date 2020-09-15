Левченко выделил трех футболистов в составе АЗ

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок национальной сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко поделился ожиданиями от противостояния 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов " Динамо " против АЗ.

- Ожидания от поединка только положительные. Хочется увидеть хороший матч и победу "Динамо". Хотя и нахожусь в Нидерландах, болею за украинский футбол, когда играют наши команды. Надеюсь, что мы победим, понятно, что будет непростой матч. Хотя в АЗ есть некоторые проблемы, но, с другой стороны, команду списывать со счетов не стоит.

Третий квалификационный раунд состоит из одного матча, а это значит, что по-другому будет выстраиваться тактика. Когда одна игра, нужно решать все за один матч. Думаю, что сейчас многие команды перестраиваются, ведь нужно быстрее принимать решения.

- Какие сильные стороны нидерландской команды можете отметить?

- Сильные стороны - это, конечно же, индивидуальные качества футболистов Идрисси, Стенгса, Боаду - молодые таланты, которые в одиночку могут решить очень много. Но, несмотря на это, АЗ играет в европейских матчах не очень внятно.

- Влияет ли на игру фактор своего/чужого поля в современных условиях?

- Спорный вопрос. Играть дома даже при пустых трибунах лучше, чем на другом стадионе - это и перелеты и другая атмосфера, другая инфраструктура. А здесь все свое родное, в этом плане будет плюс на стороне "Динамо". Если говорить глобально, мне не было сложно играть на других стадионах.

- Какие шансы у "Динамо" пройти дальше?

- Небольшое преимущество на стороне "Динамо". Но о какой недооценке речи быть не может. В АЗ очень серьезная база талантливых футболистов. Когда они выпадают, то это показывает, что вся система рушится, как домино. В АС является 13-14 исполнителей, которые могут показать определенный уровень игры.

Луческу определенной степени дал почувствовать игрокам, насколько они важны и все зависит только от них самих. Футболисты одни и те же, но психологическая составляющая очень важна. Прошедшие тренеры "Динамо" недооценивали это, у них игра была построена на том, чтобы на жилах вырвать победу. У Луческу немного другой подход и сами динамовцы это отмечают. Игроки на поле должны быть раскованными, но одновременно сконцентрированными. Вижу в определенных матчах прогресс.

- Также и состав "Динамо" усилили молодые футболисты - Супряга, Тымчик, Леднев.

- Очень рад, что у нас появляются такие таланты. Тимчик ворвался в сборную, таким игрокам даются шансы и это замечательно. Мы иногда можем покупать топ футболистов. Но нужно делать ставку на молодых игроков и не давать им пересиживать. Считаю, что нужно давать шансы, пусть ребята едут, прогрессируют, прославляют Украину.