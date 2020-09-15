Не верят в Динамо? Букмекеры изменили котировки в пользу АЗ

Еще вчера киевское "Динамо" было небольшим фаворитом перед матчем с АЗ, но теперь шансы команд практически равны. Сегодня, 15 сентября, столичная команда сыграет поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

Букмекеры сначала давали больше шансов киевлянам. На победу "бело-синих" можно было поставить с коэффициентом 2.17 (теперь 2.7), на ничью – 3.4 (здесь ничего не изменилось), поражение было оценено в 3.35 (сейчас – 2.55). Коэффициент на проход "Динамо" в раунд плей-офф составлял 1.62 (изменен на 1.94), на проход АЗ – был 2.3 (стал 1.86).

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени, зрителей на НСК "Олимпийский" не будет.