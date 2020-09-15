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Не верят в Динамо? Букмекеры изменили котировки в пользу АЗ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Что по ставкам?

Не верят в Динамо? Букмекеры изменили котировки в пользу АЗ
Новина українською

Еще вчера киевское "Динамо" было небольшим фаворитом перед матчем с АЗ, но теперь шансы команд практически равны. Сегодня, 15 сентября, столичная команда сыграет поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ.

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Букмекеры сначала давали больше шансов киевлянам. На победу "бело-синих" можно было поставить с коэффициентом 2.17 (теперь 2.7), на ничью – 3.4 (здесь ничего не изменилось), поражение было оценено в 3.35 (сейчас – 2.55). Коэффициент на проход "Динамо" в раунд плей-офф составлял 1.62 (изменен на 1.94), на проход АЗ – был 2.3 (стал 1.86).

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени, зрителей на НСК "Олимпийский" не будет.

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В статье: Лига чемпионов букмекеры Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) ставки Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 15:37
Це нічого не означає. Мутки наперсточників.
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
15.09.2020 в 15:33
захист- нуль.тобто захисту взагалі немає. від цього і котіорвки
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+1
-1
oleg dynamo (львівська)
15.09.2020 в 15:30
не важно в кого вірять буки,важно щоб ДК само вірило в себе...Удачі ВКДК!
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+2
-2
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Maldini (Киев)
15.09.2020 в 15:18
мНЕ НЕ НУЖНЫ СТАВКИ,КОГДА НЕТ ЛО БАНОВСКОГО?!Луческу сегодня есть-а завтра нэт,в Румынии...ему 75 лет,о вечности надо подумать!!!!Динамо только удачи и веры в свои силы!Будь это Мирчу или кто другой!Лучше украинец!!Долой клан суркисов и навести порядок в Динамо!Много прихлебателей!!!
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+2
-3
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beatles (Крижопіль)
15.09.2020 в 15:14
хе-хе...началдахи недурносы)) Будем конечно надеется на удачный исход, но звоночек не приятный)
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+2
-1


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