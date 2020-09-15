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Забарный, Супряга и Родригеш выйдут в старте Динамо на матч с АЗ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Стартовые составы команд

Забарный, Супряга и Родригеш выйдут в старте Динамо на матч с АЗ
Новина українською

Стал известен стартовый состав команд на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – АЗ.

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота.

АЗ: Бизот, Вейндал, Влар, Копмейнерс, Свенссон, Мидтше, де Вит, Класи, Гудмундссон, Боаду, Стенгс.

Запасные: Верхюлст, Хацидьякос, Идрисси, Дрейф, Летсхерт, Рейндерс, Сугавара.

Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
15.09.2020 в 19:29
Будет сложно с таким составом,удачи!
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kre4et (Киев)
15.09.2020 в 19:15
Цыганкова и Цитаишвили даже в заявке нет... И опять эксперементы в обороне
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ВиктАн
15.09.2020 в 19:26
Странновато, возможно буки знали и поэтому сменили ставки.
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Kolibri (Киевоград)
15.09.2020 в 19:10
Ща этот Гюдмюндссон задаст трепки
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