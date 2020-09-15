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Забарный, Супряга и Родригеш выйдут в старте Динамо на матч с АЗ
Стартовые составы команд
Стал известен стартовый состав команд на матч квалификации
Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота.
АЗ: Бизот, Вейндал, Влар, Копмейнерс, Свенссон, Мидтше, де Вит, Класи, Гудмундссон, Боаду, Стенгс.
Запасные: Верхюлст, Хацидьякос, Идрисси, Дрейф, Летсхерт, Рейндерс, Сугавара.
Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет