Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье

Насколько важным этот матч был для "Динамо"? Если отбросить лирику о перестройке, чрезвычайно важен. И дело не в финансах, с которыми у Игоря Суркиса, говорят, есть проблемы. Фанаты киевского клуба начали забывать, что такое гимн Лиги Чемпионов на матче, когда играет твоя команда. Конечно, величие давно минувших дней - это всегда аргумент, но и его следует периодически подкреплять новыми легендами.

Игра с АЗ вряд ли тянет на такой громкий статус. По крайней мере, пока. Но и когда "Динамо" на жилах прошло "Спарту" в 1998-м, вряд ли кто-то мог подумать, чем это все закончится. Впрочем, об этом говорить явно рано. Особенно на фоне первого тайма, в котором команда Мирчи Луческу выглядела, не побоимся этого слова, беспомощно.

Румынский специалист выставил прогнозируемый состав с одним уточнением - Миколенко снова действовал в центре, рядом с Виталием вышел Забарный, Караваев остался слева, а Кендзера закрывал правый фланг. Шапаренко располагался с Сидорчуком на одной линии, пара опорных максимально прижималась к защите, чтобы не оставить пространства игрокам группы атаки АЗ. Буяльский был недалеко, хотя он пытался встречать оппонентов выше. Де Пена и Родригес располагались на флангах, а Супряга действовал на острие атаки.

У АЗ была одна потеря - Идрисси не смог полноценно восстановиться, поэтому его заменил исландец Гудмундссон. Впрочем, Альберт, напомним, отметился двумя забитыми голами в игре предыдущего раунда с "Викторией", то есть его можно считать полноценной боевой единицей. Собственно, с его левого фланга и поступало больше всего угроз воротам "Динамо". Сначала он выполнил мягкую подачу на Де Вита, тот пробил в нижний угол головой, но Бущан был на месте. Затем подключил Вейндала - левый защитник под давлением Сидорчука упал в штрафной, но арбитр пенальти не дал. Наконец Гудмундссон мягко набросил на Боаду, а тот слету пробил в ближний угол. К счастью для "Динамо", перед этим мяч вышел за лицевую линию, что не осталось незамеченным арбитром.

Как легко понять из перечисленных моментов, игра в первом тайме у "Динамо" не клеилась. От слова совсем. Благодаря максимальному насыщению своей штрафной и зоны перед ней удавалось отбиваться, но о контригре в исполнении киевлян речь не шла. Любые попытки разваливались еще на стадии зарождения.

В районе 30-й минуты еще и возникли опасения, что "Динамо" не выдержит физически - в этот период Сидорчук и Шапаренко перестали успевать откатываться в район полукруга перед штрафной, что спровоцировало несколько опасных моментов. Мидстьо легко прошел по центру и уже был готов ударить, но под удар бросился Шапаренко. Затем Гудмундссон отдал в разрез на Боаду, тот фактически вышел один на один, но Караваев в последний момент выбил мяч из-под ног. Еще однажды 19-летний центрфорвард пытался убежать на свидание с Бущаном, но Забарный сделал этот выход очень некомфортный, поэтому Майрон пробил в сторону от ворот.

Наконец на 45-й минуте "Динамо" создало свой момент - Кендзера покатил вдоль штрафной, а Буяльский пробил сходу, однако на пути стал опытный Рон Влаар. Это действительно была единственная попытка киевлян атаковать ворота Бизота в первом тайме, и оптимизма такая ситуация не добавляла.

Фотогалерея

Фото - Александр Приходько

Да еще и сразу после возобновления игры Стенгс классно сместился с фланга в центр и пробил метров с 20-ти по воротам. Бущан был пойман на противоходе, и если бы вингер попал, гол был бы непременно. Однако Кэлвину не хватило малости, а уже через две минуты ситуация на поле изменилась кардинально.

А все началось с перехвата Шапаренко - пожалуй, лучшего игрока этого матча. "Динамо" не смогло организовать контратаку, но заставило АЗ разыгрывать мяч от своей штрафной. И здесь свое слово сказал Виталий Буяльский. Он запрессинговал соперника, отобрал мяч, вошел в штрафную, вытянул на себя двух защитников и покатил на совершенно свободного Жерсона Родригеса. Люксембуржец момент использовал идеально, пробив под перекладину.

С этих пор из АЗ словно выпустили воздух. Особо не помог и выход Идрисси на замену, хотя он, безусловно, оживил игру на левом фланге. Однако инициатива уже была на стороне "Динамо", которое, хоть и не создавало моментов, но с каждой минутой действовало все увереннее. Например, на 60-й минуте Супряга, который все время находился на голодном пайке, взял инициативу на себя, расшатал двух защитников и выскочил на свидание с голкипером. Владу не хватило мгновения, чтобы пробить не в Бизота, а немного в сторону. Еще однажды он не успел на прострел Де Пены, Карлос взамен сам стрелял дважды - первый раз надежно сыграл вратарь, в другом случае мяч пролетел над перекладиной.

Наконец на 86-й минуте "Динамо" сняло вопрос о победителе. Кендзера подключился к атаке и выполнил подачу с правого фланга - Бизот неудачно сыграл на выходе и только подправил мяч на голову Шапаренко. Николай пробил уже в пустые ворота - 2:0. Ну а лучшим подтверждением того, что это был вечер "Динамо", стал эпизод на 88-й минуте, когда АЗ в одной атаке дважды попал в перекладину. Сначала Бущан отразил удар Стенгса в каркас, а затем Боаду добивал вторым темпом – тоже перекладина.

Кто знает, чтобы было, если бы АЗ сократил отставание (с "Викторией", напомним, алкмаарцы сравняли на 90+5-й). Но, пожалуй, киевляне заслужили своим терпением, дисциплинированностью и стараниями эту победу. Мирча Луческу дает результат, чего от него и ждут. Хотя о поставленной игре говорить очень рано.

Лига Чемпионов. Третий квалификационный раунд

15 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" (Киев) - АЗ (Алкмаар) 2:0

Голы: Жерсон Родригес 49, Шапаренко 86

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук – Родригес, Буяльский (Андриевский 79), Шапаренко (Леднев 90+1), Де Пена – Супряга (Вербич 74)

Тренер: Мирча Луческу

АЗ: Бизот – Свенссон, Влар (Сугувара 79), Коопмайнерс, Вейндал – Класи, Де Вит, Мидстьо (Дройф 66) – Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси 58)

Тренер: Арне Слот

Арбитр: Орель Гринфельд

Предупреждения: Буяльский 15, Родригес 19, Кендзера 85 – Стенгс 33, Класи 83, Идрисси 85