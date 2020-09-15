  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Киевляне выходят в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Насколько важным этот матч был для "Динамо"? Если отбросить лирику о перестройке, чрезвычайно важен. И дело не в финансах, с которыми у Игоря Суркиса, говорят, есть проблемы. Фанаты киевского клуба начали забывать, что такое гимн Лиги Чемпионов на матче, когда играет твоя команда. Конечно, величие давно минувших дней - это всегда аргумент, но и его следует периодически подкреплять новыми легендами.

Игра с АЗ вряд ли тянет на такой громкий статус. По крайней мере, пока. Но и когда "Динамо" на жилах прошло "Спарту" в 1998-м, вряд ли кто-то мог подумать, чем это все закончится. Впрочем, об этом говорить явно рано. Особенно на фоне первого тайма, в котором команда Мирчи Луческу выглядела, не побоимся этого слова, беспомощно.

Румынский специалист выставил прогнозируемый состав с одним уточнением - Миколенко снова действовал в центре, рядом с Виталием вышел Забарный, Караваев остался слева, а Кендзера закрывал правый фланг. Шапаренко располагался с Сидорчуком на одной линии, пара опорных максимально прижималась к защите, чтобы не оставить пространства игрокам группы атаки АЗ. Буяльский был недалеко, хотя он пытался встречать оппонентов выше. Де Пена и Родригес располагались на флангах, а Супряга действовал на острие атаки.

У АЗ была одна потеря - Идрисси не смог полноценно восстановиться, поэтому его заменил исландец Гудмундссон. Впрочем, Альберт, напомним, отметился двумя забитыми голами в игре предыдущего раунда с "Викторией", то есть его можно считать полноценной боевой единицей. Собственно, с его левого фланга и поступало больше всего угроз воротам "Динамо". Сначала он выполнил мягкую подачу на Де Вита, тот пробил в нижний угол головой, но Бущан был на месте. Затем подключил Вейндала - левый защитник под давлением Сидорчука упал в штрафной, но арбитр пенальти не дал. Наконец Гудмундссон мягко набросил на Боаду, а тот слету пробил в ближний угол. К счастью для "Динамо", перед этим мяч вышел за лицевую линию, что не осталось незамеченным арбитром.

Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - изображение 1

Как легко понять из перечисленных моментов, игра в первом тайме у "Динамо" не клеилась. От слова совсем. Благодаря максимальному насыщению своей штрафной и зоны перед ней удавалось отбиваться, но о контригре в исполнении киевлян речь не шла. Любые попытки разваливались еще на стадии зарождения.

В районе 30-й минуты еще и возникли опасения, что "Динамо" не выдержит физически - в этот период Сидорчук и Шапаренко перестали успевать откатываться в район полукруга перед штрафной, что спровоцировало несколько опасных моментов. Мидстьо легко прошел по центру и уже был готов ударить, но под удар бросился Шапаренко. Затем Гудмундссон отдал в разрез на Боаду, тот фактически вышел один на один, но Караваев в последний момент выбил мяч из-под ног. Еще однажды 19-летний центрфорвард пытался убежать на свидание с Бущаном, но Забарный сделал этот выход очень некомфортный, поэтому Майрон пробил в сторону от ворот.

Наконец на 45-й минуте "Динамо" создало свой момент - Кендзера покатил вдоль штрафной, а Буяльский пробил сходу, однако на пути стал опытный Рон Влаар. Это действительно была единственная попытка киевлян атаковать ворота Бизота в первом тайме, и оптимизма такая ситуация не добавляла.

Фотогалерея

Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 1Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 2Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 1Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 2Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 3Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - фото 1

Фото - Александр Приходько

Да еще и сразу после возобновления игры Стенгс классно сместился с фланга в центр и пробил метров с 20-ти по воротам. Бущан был пойман на противоходе, и если бы вингер попал, гол был бы непременно. Однако Кэлвину не хватило малости, а уже через две минуты ситуация на поле изменилась кардинально.

А все началось с перехвата Шапаренко - пожалуй, лучшего игрока этого матча. "Динамо" не смогло организовать контратаку, но заставило АЗ разыгрывать мяч от своей штрафной. И здесь свое слово сказал Виталий Буяльский. Он запрессинговал соперника, отобрал мяч, вошел в штрафную, вытянул на себя двух защитников и покатил на совершенно свободного Жерсона Родригеса. Люксембуржец момент использовал идеально, пробив под перекладину.

С этих пор из АЗ словно выпустили воздух. Особо не помог и выход Идрисси на замену, хотя он, безусловно, оживил игру на левом фланге. Однако инициатива уже была на стороне "Динамо", которое, хоть и не создавало моментов, но с каждой минутой действовало все увереннее. Например, на 60-й минуте Супряга, который все время находился на голодном пайке, взял инициативу на себя, расшатал двух защитников и выскочил на свидание с голкипером. Владу не хватило мгновения, чтобы пробить не в Бизота, а немного в сторону. Еще однажды он не успел на прострел Де Пены, Карлос взамен сам стрелял дважды - первый раз надежно сыграл вратарь, в другом случае мяч пролетел над перекладиной.

Наконец на 86-й минуте "Динамо" сняло вопрос о победителе. Кендзера подключился к атаке и выполнил подачу с правого фланга - Бизот неудачно сыграл на выходе и только подправил мяч на голову Шапаренко. Николай пробил уже в пустые ворота - 2:0. Ну а лучшим подтверждением того, что это был вечер "Динамо", стал эпизод на 88-й минуте, когда АЗ в одной атаке дважды попал в перекладину. Сначала Бущан отразил удар Стенгса в каркас, а затем Боаду добивал вторым темпом – тоже перекладина.

Кто знает, чтобы было, если бы АЗ сократил отставание (с "Викторией", напомним, алкмаарцы сравняли на 90+5-й). Но, пожалуй, киевляне заслужили своим терпением, дисциплинированностью и стараниями эту победу. Мирча Луческу дает результат, чего от него и ждут. Хотя о поставленной игре говорить очень рано.

Динамо - АЗ 2:0. После тайма страданий приходит счастье - изображение 2

Лига Чемпионов. Третий квалификационный раунд
15 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" (Киев) - АЗ (Алкмаар) 2:0
Голы: Жерсон Родригес 49, Шапаренко 86

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук – Родригес, Буяльский (Андриевский 79), Шапаренко (Леднев 90+1), Де Пена – Супряга (Вербич 74)
Тренер: Мирча Луческу

АЗ: Бизот – Свенссон, Влар (Сугувара 79), Коопмайнерс, Вейндал – Класи, Де Вит, Мидстьо (Дройф 66) – Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси 58)
Тренер: Арне Слот

Арбитр: Орель Гринфельд
Предупреждения: Буяльский 15, Родригес 19, Кендзера 85 – Стенгс 33, Класи 83, Идрисси 85

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Николай Шапаренко Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (185)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg dynamo (львівська)
15.09.2020 в 23:12
Луч перехитрив суперника і це його заслуга+трішки підфартило що не пропустили+підфартило коли забивали.Дивлюсь Гент -Рапід і найсильніші були голланці які вилетіли,і з Гентом має бути приблизно рівна гра.Потрібно знову трішки фарту.УдачіВКДК!
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
15.09.2020 в 23:07
Ну де ви там,аналітики ху.ві?Я помилився в результата на один тільки гол!
Ответить
+2
-2
avatar
okolegko (Київ)
15.09.2020 в 23:06
Скажемо прямо: підфартило. І перед першим, і перед другим голом Динамо нідерландці могли забити, але не скористалися своїми моментами. Можливо, психологічний фактор, який був відсутній останні 20 років, нарешті з’явився в киян?
Ответить
+4
-3
Леонід Скачков (Рівне)
15.09.2020 в 23:10
Ти дуройоб?Динамо могло забить 10!
Ответить
+1
-3
avatar
okolegko (Київ)
15.09.2020 в 23:15
Леонід Скачков (Рівне). А скільки могло забити АЗ? Підфартило, інакше не скажеш. Подивимося далі, на що здатне це Динамо
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2020 в 23:12
Для этого набора игроков - это наверное максимум - выгрызать в борьбе такие победы с АЗ, Шахтой и т.д. Так что результат - отличный. Год назад и такого не было
Ответить
+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
15.09.2020 в 22:55
Ответить
+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:48
Всем споки!!!
Ответить
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 22:41
Один пархатий віддувається за всіх кротівських неадекватів.
Ответить
+10
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:45
Витя, я тебе уже писал, где мы с тобой можем пересечься? Посмотрим, кто порхатый, когда кукарекать будешь
Ответить
+6
-9
Alex Sunchez
15.09.2020 в 22:51
Олень обрезаный какого ты вобще делаешь в Украине? вали к своим братушкам в донецк или излаиль, тебя там ждут!
+5
-7
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:49
А тебя, сучару, я таки вычеслю
Ответить
+5
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 23:02
shtrunc, "сучара" - твоя настоящее призвание, закрой свою клюв, петух в горло драный. Давай посмотрим, какой ты смелый.
+2
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
15.09.2020 в 23:14
Він стукачёк, на подсосі.
Ответить
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:41
Ушлепки недошенные, Шахтёр-Интер, это 1/2 Лиги Европы, ДК-АЗ- 3-й квал. раунд ЛЧ
Ответить
+6
-10
Alexs22 (Киев)
15.09.2020 в 22:50
Ушлепок ,да пох, счет зафиксирован. Игра Шахтера отстой. Чем гордится?
Ответить
+4
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2020 в 22:51
Ша, жидок, не делай волны...
Ответить
+7
-2
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:38
Високий пресинг Динамо дав результат. Матчі збірної дечого навчили, там також високий пресинг знищив нашу збірну.
Ответить
+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 22:32
Мабуть з Гентом будуть грати в плей-оф
Ответить
+4
0
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:35
Правильно так : Мабуть у Гента будуть вигравати в плей-оф!
Ответить
+4
-1
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 23:04
До речі дивлюся на Гент - Рапід, гра десь як наша була : сумна! Але Рапід це взагалі дно! Безус іх возе рилом по газону!
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:30
Aalex из ЛВЗ, я даже хохлов с испанцами не смотрел, посоветуешь? И где играл ШД, а где "вкдк"?
Ответить
+1
-12
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:32
А ж.идів із словаками дивився?))
Ответить
+6
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:36
А ты чмо задроченное, антисимит великий? Откуда судьи сегодня были?
+3
-9
avatar
Your Friend (Львів)
15.09.2020 в 22:38
Ти що жидофоб і антижидосеміт?
+6
-2
avatar
Your Friend (Львів)
15.09.2020 в 22:41
Ти диви, коли жид обзиває українців хохлами, то це так має бути, а коли українець називає його жидом, то зразу антисеміт, та ще й великий. Т.Г. Шевченко почитай, жиденя задрочене.
+8
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:43
Само ти чмо. Ти українців на українському сайті називаєш хохлами, а потім репетуєш , що тебе назвали ж.идом.
+6
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:44
І вірно пишеться антисЕміт, задроченець
+6
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 23:03
shtrunc, "чмо задроченное" - твой папка
+2
0
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:32
До ЛГЗ ніякого відношення не маю. Дивись чемпіонат динири, сєпар обісцяний.
Ответить
+6
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:37
Судя по написянному тобою, вся твоя родня бухари, задрот
+2
-9
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:44
Появилось чмо на ветке.
+4
-2
Alexs22 (Киев)
15.09.2020 в 22:45
Судя по твоим коментам это ты задрот. Ты не жид. Ты ЧМО.
+4
-2
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 23:01
Хех, не думай, що всі сім'ї, такі як в данбасятській хайфі)))
+1
-1
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 23:13
Пупок-пилипок, пососи ти х.йок. Сам чмо.
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:41
Ты что то путаешь,с испанцами украинцы играли,а хохлы в Донецке живут(разницу понимаешь или обьяснить?).И где играл Шахтер ты матч с Интером имеешь ввиду?
Ответить
+5
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:47
Одиссей, дай телефончик, я в Афуле часто бываю))) пивка попьем?
0
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:50
А ты мне разницу обьяснишь?
0
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:57
050-814-39-24 эту неделю с утра, вечером жду звоночка)))
0
-2
Alexs22 (Киев)
15.09.2020 в 22:42
А где он играл? Если намёк на 1/2 ЛЕ то там стадо оранжевого чёрных антилоп гну бродило и травку щипало на поле. Ни тактики ни стратегии. Даже намекая на сопротивление не было. Подождем ЛЧ и посмотрим что покажет это стадо. А что до хохлов - ты вообще нечто среднее. Сиди и обтекай.
Ответить
+4
-3
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:52
Убогий, зато в 1/4, 1/8 сыграли так, как динамо только во снах мечтает
+2
-3
Alexs22 (Киев)
15.09.2020 в 23:07
Убогий ты. Посмотрим на Десну. Один кубок ЛЕ за всю историю и тот Луческу выиграл - а дальше полный ноль. Ни какие промежуточные этапы кроме статистики ни кого не интересуют. Посмотрим что будет дальше. Луческу нет, а ШД играет по старой схеме.
+3
0
avatar
Your Friend (Львів)
15.09.2020 в 22:29
Тільки повні дебіли хотіли і хочуть, щоб Динамо з таким експериментальним захистом грали з такими командами, як АЗ, першим номером. Динамо з перемогою.
Ответить
+10
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:28
Игра-гавно, кому понравилось- тот идиот
Ответить
+4
-19
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:30
А хто говорить , що гра сподобалась? Сподобався результат.
Ответить
+9
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:34
Да? Тогда я написанное апологетами "вкдк" не так понял))) С победой укр. клуб
0
-9
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:31
Дивись Інтер - шохтьор, там клас від кротів)))
Ответить
+5
-4
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:36
Шахтер хоть интересно смотреть, а динамо - бей беги, дворовой футбол.
+1
-8
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 23:02
Подивимось на Десну, потім поговоримо.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 22:31
От матч кротів з Інтером це супер)))
Ответить
+6
-5
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:39
1. Головне що українська команда виграла і пройшла далі! 2. Для "упоротих ": коли ДК зіграє а 1/2 ЛЄ будете казати, зараз всі разом радіємо за ДК!
+3
-3
Number13 (Мариуполь)
15.09.2020 в 22:43
ахахахаха) вот ты идиот. тот матч - это полуфинал еврокубка, о котором угдк может только мечтать, так как проблемно пройти лугано, мальмье и т.д. при этом Шахтер в одну калитку выносил Вольфсбург, Базель (не чита сегоднешнему АЗ) не неси бред, дебилушка!
+1
-3
Number13 (Мариуполь)
15.09.2020 в 22:50
кстати угдк свое последние противостояние в плей-офф ЛЕ закончило 0-8!
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 23:10
фк подстилка (Мариуполь) вообще не играет
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 23:05
shtrunc "гавно" - твой рот
Ответить
+1
-1
Number13 (Мариуполь)
15.09.2020 в 23:14
рассказ про то, с кем играет фк подстилка (твою мать) оставь при себе, совсем неинтересно.
0
0
osadob07 (жмеринка)
15.09.2020 в 22:27
как по цыгански эвучит автобусная тошниловка?на зтот раз повезло
Ответить
+1
-18
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:31
Скажитє, а Жмеринка ето гдє? Ето там, гдє живут всє гєнії футбольной мислі?
Ответить
+3
0
osadob07 (жмеринка)
15.09.2020 в 22:40
уважаемый я за ДК с 82 года болею .и я знаю как играл этот клуб тогда
0
-2
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:45
Ето там
0
-2
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 23:04
А клас гравців тоді і зараз можна порівняти? Спочатку грав один володар ЗМ, потім два, та й вся збірна совка - це тодішнє Динамо. А зараз - пів команди молодих пацанів по 19-22 роки.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:31
Не знаю як по- циганськи, але по-жмеринськи: Ой, вей...))
Ответить
+4
-1
osadob07 (жмеринка)
15.09.2020 в 22:41
интересно ,а игроки хотя бы догадываются ,что курлыкакет мирча на бровке поля
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:47
Запитай у Яшки Дерев'яного, якщо ти дійсно із Жмеринки. Він все знає.
+2
0
osadob07 (жмеринка)
15.09.2020 в 23:01
я именно со жмеринки. с ним ещё на секторе работал
0
-1
alex69 (Париж)
15.09.2020 в 22:26
Цыган опять по тактике переиграл, браво!!!
Ответить
+12
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.09.2020 в 22:25
Спасибо деду за победу) Списанные физруками Родригес и Шапаренко делают результат. Но первый тайм конечно был очень сложным, выстояли, молодцы. Остался один шаг
Ответить
+16
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
15.09.2020 в 22:25
Страшили тим АЗ - а воно ніяке...
Ответить
+7
-3
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:24
Високий пресинг Динамо дав результат. Матчі збірної дечого навчили, там також високий пресинг знищив нашу збірну.
Ответить
+8
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:21
Лучший-Шапаренко, худший-Родригес, да почти и все остальные."Легче вывести девочку из села, чем село из девочки"! С победой!
Ответить
+3
-22
ВасяКулебяка (Козливка)
15.09.2020 в 22:17
Приемные дети цыгана победили ура!!
Ответить
+3
-27
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:22
Я прошу вибачення, Ви на якій стадії хвороби?)))
Ответить
+21
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
15.09.2020 в 22:17
Молодцы, команда потихоньку пробуждается. Мирча хитрый лис, победа тренерская.
Ответить
+26
0
typeR (Луганск)
15.09.2020 в 22:16
Качество игры, конечно, не фонтан, но и тем не менее дальше идёт Динамо. Я жду икспердов Денисова, которые превозносили АЗ и опускали Динамо. Леоненко, давай, нужно денюжку донецкую отрабатывать
Ответить
+24
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:23
Капец, если тебе такое дк понравилось. Я вообще заснул от такой нудоты. Смотри Цыганыка в инете
Ответить
+4
-21
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:25
Дивись Інтер -шохтьор - от бе веселуха.
+14
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2020 в 22:33
А краще переглянути 0-7 у Мюнхені
+5
-2
typeR (Луганск)
15.09.2020 в 22:39
Капец - это добавлять от себя что-то в чужие слова и потом давать никому не нужные советы. Захватывающе-динамичные 0:5 - это не нудно, нет.
+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:15
Толковый тренер-залог успеха,отдали инициативу,к 60 минуте АЗ выдохся ,дожали,единственное -моменты надо реализовывать (хотя бы один) ну и повезло с первым голом из за ошибки защитника.Де Пена не первый раз жадничает,когда надо отдать.АЗ владело инициативой,но опасных моментов почти не создало.В который раз убеждаюсь,что Буяльский это полезнейший футболист.
Ответить
+22
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:19
Всегда говорил что Буяльский один из лучших в ДК
Ответить
+16
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.09.2020 в 22:15
Аз команда второй лиги Чу .или специально сливали что бы не пройти и не попасть на условную Баварию в Лч.иначе непонятно зачем перекатывать в середине поля когда проигрываешь
Ответить
+2
-30
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:18
Сливали, сливали. Как ты и скобеева.
Ответить
+23
-5
Po4eson (Одесса)
15.09.2020 в 22:20
Не вторая лига. Любители. Просто чудом по волею жребия с Динамо играли. А так... Дворовая команда.)))
Ответить
+12
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.09.2020 в 22:20
Твоя желчь по ходу лезет из всех твоих многочисленных щелей!
Ответить
+12
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2020 в 22:21
О дурак симферопольський, до того ж і шовініст рашковський.
Ответить
+16
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:22
Да чего там чемпионата Крыма.Какой дурак такие матчи сливает когда соперник по зубам,да и пара в плей- оф тоже не гранды?
Ответить
+10
-1
alktus (Хмельницкий)
15.09.2020 в 22:30
Дурашка, кто же сливает матчи ЛЧ.
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:37
Ага "вторая лига ", АЗ рядом з Аяксом, тільки за додатковими показниками опинилися нижче Аякса. " Сливают" тільки в одному місці , а в такому турнірі і на такому рівні ніхто не " сливает ", тут навіть з чисто економічної точки зору це робити не вигідно.
Ответить
+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2020 в 22:48
У крысюка от обезвоживания видать бестолковка вообще работать перестала
Ответить
+2
0
Одинзавсех (Харьков)
15.09.2020 в 22:13
Всех болельщиков Украины с победой украинской команды и с первым шагом к группе ЛЧ. Динамовцам благодарность за трудную, но красивую победу. АЗ - команда своеобразная, играет в вязкий, тягучий футбол. Сама не очень играет, но сопернику играть не дает. Умеет прессинговать, перекрывать зоны. Это было хорошо видно в первом тайме. Но, видимо в перерыве тренеры нашли для киевлян нужные слова и динамовцы "растянули" соперника. Тем дороже и слаще победа. По персоналиям: все динамовцы старались, боролись, особенных претензий у меня, лично ни к кому нет, разве, что к Де Пене. С его талантом мог бы сыграть получше. Особенно хочу отметить Родригеса, в который раз пишу - очень удачное приобретение Динамо, парень - талант, хотя, конечно с трудным характером. В следующем раунде, и Гент и Рапид, думаю, будут попроще и Динамо должны их проходить, если не сваляют дурака. Еще раз всех с победой украинской команды и еще раз благодарность игрокам.
Ответить
+26
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.09.2020 в 22:25
Ты извращенец, где КРАСИВАЯ победа?))))
Ответить
+3
-17
Saturn (Киев)
15.09.2020 в 22:13
С победой
Ответить
+20
-1
football_soccer (Украина)
15.09.2020 в 22:13
Не совсем понимаю тех людей, которые жалуются на стиль игры Динамо в этом матче. Банально сыграли от соперника. Не дали свободного пространства для АЗ и сами использовали пространство, когда АЗ ошибался. Грамотная тактическая победа. Особенно понравился Забарный, вместо Сироты, который терялся в защите даже играя против Олимпика. Ну и Родригес хорош , второй гол тоже отчасти его, вовремя заиграл Кендзёру. Еще бы де Пена не жадничал и играл потоньше вместо банальных ударов из-за штрафной.
Ответить
+21
-1
Одинзавсех (Харьков)
15.09.2020 в 22:18
Вы правы, уважаемый. Стиль игры Динамо в этой игре был продиктован манерой и тактикой игры соперника. Футбол - это игра двух команд, в которой выигрывает та команда, которая забьет больше голов. Тем и краше победа, что была достигнута за счет более умной тактики, против тяжелого соперника. У таких команд как АЗ выиграть очень трудно, поверьте мне.
Ответить
+13
0
ferzz (Gluhiv)
15.09.2020 в 22:12
АЗ явно в плохом игровом тонусе. Еще и тур на выходных пропустили. Короче справедливо пролетели.
Ответить
+7
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
15.09.2020 в 22:10
Молодці. Це вже стає схоже на Динамо.
Ответить
+17
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.09.2020 в 22:10
Всех с победой! Играли без основных центральных защитников, без левого фланга( Квраваев там тихий ужас, но у Луческу сейчас нет выбора). Да голандцы владели мячом, но что они создали за 90 минут, наши же имели штук 7 отличных выходов в контру, и если Супряге два раза просто не хватило опыта, то в остальных случаях подвела точность, 4 удара выше ворот. Поэтому считаю победу Динамо полностью заслуженой, ведь выигрывает не тот ктоже больше владеет мячом, а тот кто эфективно использывает свои моменты. Еще раз всеПетрович нас с победойпобедой, ждем плейофф!
Ответить
+20
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:26
А мне Забарный понравился.Может он уже на пути к основным?
Ответить
+4
-1
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:10
Ну що, от я знову на гілці Динамо і вітаю всіх з перемогою. Хтось там питав, чи буду я сьогодні тут. Хе хе. Я ще 17 напишу.Тепер щодо гри. Динамо стає тренерською командою - чітке виконання завдань і, головне, грає ВСЯ команда.
Ответить
+15
-3
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:20
А ты кто? Чтоб о тебе спрашивать)))
Ответить
+1
-8
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:26
Був тут один, твій земляк. Такий же упоротий, як ти, після матчу з Десною дуже багато говорив. От йому і написаа.
+6
-3
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2020 в 22:09
По Шапаренко може й ще рано, так як він тільки починає прогресувати, а от по Буяльскому можу сказати, шо то фактично гравець який в теорії найбільше приблизився до трьох стовпів півзахисту збірної, і став першим на підміну в збірній, трохи поступаючись в класі конкурентам...
Ответить
+6
-1
ferzz (Gluhiv)
15.09.2020 в 22:09
За результат молодцы, но с такой игрой лучше все же играть в ЛЕ, иначе в ЛЧ напихают с двузначным счетом.
Ответить
+3
-11
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:27
Не страшно, це ж грощі, підзороблять трохи візьмуть 2-3 гравці і буде вже норм команда !
Ответить
+4
0
garry1530962 (Новомосковск)
15.09.2020 в 22:09
Теперь вы понимаете, почему за победу хвалят генерала?
Ответить
+13
-1
Comment06 (Украина)
15.09.2020 в 22:08
Динамовцев, киевских и украинских болельщиков с такой нужной и долгожданной победой! Победителей не судят. И хотя уровень игры пока далеко не лигочемпионовский- команда на верном пути .
Ответить
+27
-1
Po4eson (Одесса)
15.09.2020 в 22:08
Вот и молодцы. Вот и Мирча. Хоть есть рисунок игры и велика вероятность прохода в группу
Ответить
+13
-3
Колумб (Святогорск)
15.09.2020 в 22:08
Гент забил и повел
Ответить
+3
-1
Number13 (Мариуполь)
15.09.2020 в 22:07
Ух! Проход - отлично! По афише хоть и квала, но ЛЧ, по уровню игры - перволиговое УГ.
Ответить
+5
-12
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:38
Першолігове УГ - то орендупіль. Вболівай собі тихенько і сопи в дві дірки.
Ответить
+3
-2
Number13 (Мариуполь)
15.09.2020 в 22:56
не тебе, уепок, рассказывать что мне делать, если мозгов не хватает понять о чем речь!
0
-2
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 23:16
Ой, які ми розумні))) Слова які гарні знаємо: " уйопок", "мозгі"))) Це тебе в школі навчили, чи в шкільному туалеті прочитав?
0
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2020 в 22:07
Дивина, та й годі...
Ответить
+3
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
15.09.2020 в 22:07
Не без фарту проте перший бар'єр ПОДОЛАНО! Чекаємо наступного суперника. Але можна виділити, що в Динамо є кваліфіковані гравці, тому гра могла закінчитися і з більш розгромним рахунком... Утім видно, що гравці Динамо все ще "не бачать" партнерів! А класу обіграть "півкоманди" нема. Чекаємо може Луческу, хоч трохи приведе до тями "творіння попередників". А тоді сподіватися, що братки приведуть більш ... скажімо молодого тренера, що додасть сучасних тенденцій...
Ответить
+18
0
avatar
palmotron (Бровари)
15.09.2020 в 22:09
Файні слова!)
Ответить
+5
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
15.09.2020 в 22:03
Молодцы! Всех, кто болел за Динамо, с победой !!!
Ответить
+27
-2
Po4eson (Одесса)
15.09.2020 в 22:09
Есть болельщики АЗ на украинских ресурсах?
Ответить
+5
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.09.2020 в 22:18
Есть недоброжелатели Динамо Киев и ехидные твари.
+9
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
15.09.2020 в 22:28
Есть проститутка из Симферополя.
+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:34
Вночі проститутка, а вдень за татарами гоняється
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
15.09.2020 в 22:43
Такое впечатление, что у этого существа от определённого количества минусов оргазм случается.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2020 в 22:25
Мес
Ответить
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2020 в 22:02
Да, гра може й не дуже поки що, враховуючи кадрові проблеми, особливо в обороні, но шо подобається в тому ДК вже зараз, це те що вони з небагато чисельних моментів виживають дуже великий відсоток користі для себе...
Ответить
+22
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2020 в 22:07
Ну вижимали - це в матчі з Шахтарем, але сьогодні один тільки Супряга 2 моменти круті запоров...
Ответить
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2020 в 22:14
За Супрягу, Де Пену згоден... Но я ж не сказав що вижимають максимум. Думаю 35-45% по статистиці буде, що для футболу є вище середнього явно..
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
15.09.2020 в 23:11
Romerik (YNWA). Не "но", а "але"
0
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
15.09.2020 в 22:02
Первый вклад в капилку коэффициентов. Поздравляю всех с почином и ДК с проходом в play-off квалификации ЛЧ.
Ответить
+20
0
Vantala (Kharkiv)
15.09.2020 в 22:02
А при Мирче вспомнили пацаны как играть надо. И причем все те же люди, что и раньше были.
Ответить
+23
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.09.2020 в 22:15
не все . сегодня динамо было слабым в команде все важные поцизии травмированы и очень сыкотно когда выходят игроки не игравшие вообще такие матчи но тренер нашел полдход плюс силдьно страховали игроки атаки. Родригес и Шапаренко рпскрылись при Мирче
Ответить
+6
0
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:23
Чесно кажучи гра ДК, так собі, але головне результати! Мірча вичавив максимум з того складу, що є!
Ответить
+3
-2
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:34
Не думаю, що це максииум. Багато хто з цієї команди ще буде прогресувати.
+1
0
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:48
Ну так, є молодь, додадуть! Мав на у вазі саме цю гру , саме з цим складом!
0
-1
avatar
Инспектор ( )
15.09.2020 в 22:01
Игроки Аз догавкались.
Ответить
+27
-1
Aalex-696 (Немирів)
15.09.2020 в 22:35
Вони вже й гроші від ЛЧ кудись вклали)))
Ответить
+2
-1
avatar
hoy (Київ)
15.09.2020 в 22:01
Привет Денисову от до..оёба Леоненко
Ответить
+22
-2
ukatan (Харьковская обл.)
15.09.2020 в 22:01
Видна рука Луческу. Тактика простейшая - ждать ошибки соперника. И ведь сработало!
Ответить
+20
-2
alex69 (Париж)
15.09.2020 в 22:01
Родригес(Буяльский) -браво!!! Шапаренко(Родригес,Кенджора)-Браво!!! Луческу- БРАВО!!!
Ответить
+22
0
маматрахер228 (Киев)
15.09.2020 в 22:00
Динамо всегда побеждает, а если не побеждает то просто из жалости к сопернику
Ответить
+9
-4
absurdlight (Kiev)
15.09.2020 в 22:00
Не знаю, что Мирча сделал с Родригесом, но никогда бы не поверил, что он может так отрабатывать в обороне. :)))
Ответить
+30
0
alex69 (Париж)
15.09.2020 в 22:05
Я сам в а*уе, но парень действительно умеет играть, и играет!!!Браво Родригес!!! Браво Луческу!!!
Ответить
+18
0
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:46
Втирай мовчки вазилін! Дістав вже своїми грубощами! Вважаю я що Де Пена сьогодні був кращий! Якось принизив цим ДК???
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:07
Ну первый тайм совсем провальный, правда не только у него
Ответить
+2
-4
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:18
Знов скажу те саме : Де Пена кращий!!! Хоча не буду сперечатися Жерсон дуже додав!
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:29
Не треба нічого повторювати і "втирати" свою думку.
+1
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:31
Да не провальный,расчет на то,что АЗ без игровой практики,и обязательно сдохнет при такой интенсивности в атаке.Так задумано.
+2
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
15.09.2020 в 22:00
Тест
Ответить
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
15.09.2020 в 22:00
Всех кто за Динамо, с победой! Остальные могут пойти в туалет и хорошенько там расстроиться.
Ответить
+19
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 22:00
Отличный автобус - Черниговец ))) рабочая модель от Луческу)))...всех с победой !!! Родригес просто красава !!!
Ответить
+5
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.09.2020 в 22:03
а у закомплексованых селян только их село на уме :)
Ответить
+6
-5
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 22:05
Даже не буду тебя, котигорошек, сегодня на йух посылать как обычно )))... радуйся со всеми )))
+2
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:08
simargl, ты вылезь оттуда, куда собираешься посылать
+3
-4
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 22:12
А ты тут при чем влез без очереди???))) Ну если хочешь ,то иди вместе с горохом... не настаиваю , это твой выбор ))))... но с победой поздравляю и тебя ))))
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:23
simargl - курица, прикрой свой клювик
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:23
"без очереди" - твоя работа на трассе
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2020 в 22:32
Да дійсно треба ж зуміти в діжку меду вкласти ложку дегтю, сказано уболівальник бальшого шахтьора і вимучені поздоровлення Динамо.
Ответить
+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
15.09.2020 в 21:59
Не повезло тем кто ставил на AZ
Ответить
+17
0
ВиктАн
15.09.2020 в 21:59
Шапаренко сегодня лучший.
Ответить
+13
-2
аалекс ( Крым)
15.09.2020 в 22:03
Сколько людей, столько мнений. Как по мне, то Родригес.
Ответить
+6
-5
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 22:07
Родригес и Буяльский.
Ответить
+5
-4
Володимирович (Кременчуг)
15.09.2020 в 22:14
Ахаха, а мені Де Пена, дуже активний!
+3
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
15.09.2020 в 21:58
понравились все -кроме вербича- постоянно падал без нарушения и пасы в некуда- де пена пожадничал дважды-уж больно хотел забить-родригес красава- шапоренко без комента- супряга старался можно ставить далее наберется опыта .
Ответить
+15
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.09.2020 в 22:19
он после травмы не в форме, чудо что вообще вышел в команде некем усиливать замен нет.. лазарет переполнен
Ответить
+3
0
ВиктАн
15.09.2020 в 21:58
Супер!!!!! ДинамоК на гора, красавцы, а ультрас и недоброжелателей подальше. Мирче респект.
Ответить
+17
-2
Alex Sunchez
15.09.2020 в 21:58
Что можна сказать?
Ответить
+14
-1
ГенриВол (Волочиськ)
15.09.2020 в 21:57
Не дивилися в АЗ матч суперкубка із Шахтарем. А зря
Ответить
+14
0
Саша AS80 (Харків)
15.09.2020 в 22:00
Дивилися... просто проти автобуса грати не вміють... Динамо з перемогою !
Ответить
+16
-3
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 21:57
Скукатище то какая! Динамо с победой, но смотреть игру можно было только последние минут 10. Если бы игра начиналась в 22 часа, то уснул бы.
Ответить
+6
-16
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.09.2020 в 22:03
смотри Десну, вот где веселье :)))
Ответить
+15
-3
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 22:09
Тактика один в один как Десна с ДК играли. Только у нас матч без результативных ошибок, а планокуры не умеют играть дисциплинированно... поделили деньги и пролетели)))
0
-8
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:27
С удовольствием буду смотреть
+1
-5
Saturn (Киев)
15.09.2020 в 22:12
Чучело, футбол не понимаешь
Ответить
+4
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
15.09.2020 в 22:33
А как же ты Десну смотришь?
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 21:57
1-ый тайм конечно "тихий ужас". Караваев и Кендзьора все выходы запороли, особенно первый. Он и справа не силен, а слева тем более. Да и думаю, играть впереди в комбинационный футбол надо с надежным тылом. Ну и с победой!)))
Ответить
+7
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:00
Ну и лояльный (чересчур) судья в алкмарцам, бросается в глаза
Ответить
+7
-5
Колумб (Святогорск)
15.09.2020 в 21:57
результат есть игра дно
Ответить
+12
-12
Oлeкcин (Н.)
15.09.2020 в 21:56
Один Цыган явно лучше стада полярных петухов!
Ответить
+8
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 21:58
Да, твой папка рядом с "цыганом" просто кучка.
Ответить
+6
-6
Oлeкcин (Н.)
15.09.2020 в 21:59
Что прокукарекало-то, 100% коричневое?
+6
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:01
"прокукарекало" - так тебя с твоим папкой зовут принимать "кружок на роток"
+4
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2020 в 22:01
Емм, а що по грі видна якась різниця порівняно з Міхою/Хацкевичем? Особисто я якоїсь нової крутої тактики чи комбінаційного футболу не побачив... Ну і АЗ сьогодні грав на рівні Колоса...
Ответить
+6
-12
Oлeкcин (Н.)
15.09.2020 в 22:08
Емм, а что ты хочешь, даже Цыган не в состоянии привить какую-то тактику бревнам всего за месяц.
+2
-9
gofrej (Березно)
15.09.2020 в 22:11
Сам ти колос
+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.09.2020 в 22:25
Oлeкcин, из бревна ты наструганное, чучело сцыкливое
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
15.09.2020 в 21:56
Отличный результат. А игра - то такэ...
Ответить
+17
-3
аалекс ( Крым)
15.09.2020 в 21:55
Молодцы. Половина дела сделана. Всех с победой. Ждем соперника.
Ответить
+24
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...