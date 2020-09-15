Лига Чемпионов. Гент - Рапид 2:1. О пользе паники

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Рапид" 2:1

Голы: Дорш 36, Яремчук 59 (пен.) - Демир 90+3

"Гент": Руф, Кастро-Монтес, Арсланагич, Нгадо-Нгаджи, Фортуна, Овусу, Кумс, Дорш (Оджиджа-Офойе 66), Чакветадзе (Ньянгбо 61), Депуатр, Яремчук (Кляйндинст 89)

"Рапид": Штребингер, Стойкович, Граймль, М. Хофманн, Улльманн, Петрович (Граховац 87), Любичич (Китагава 87), Мург, Аразе (Демир 74), Фунтас, Кара

Предупреждения: Хофманн 5, Аразе 22, Фунтас 56, Мург 86, Демир 90+1

Лучшего шанса переиграть "Гент" в гостях и не придумаешь. Без зрителей, через сутки после увольнения его главного тренера, второго за последний месяц. Против временного 38-летнего наставника, никогда не тренировавшего даже в Высших дивизионах. Но и такой шанс "Рапид" упустил. Всё же "Гент" сильнее, его бюджет в полтора раза больше, в его распоряжении девять игроков, согласно Transfermarkt стоящих более трёх миллионов евро (у австрийцев таких нет). И они желали многое доказать. В отличие от соперников, говоривших о спокойствии после обеспечивания места в групповом турнире Лиги Европы.

"Рапид" явно желал сразу же воспользоваться разобранностью "Гента". Фунтас и даже левый защитник Улльманн начали проверками Руфа, бывшего вторым вратарём в предыдущем сезоне. Дави чётко взял. Постепенно хозяева захватили инициативу, заставляли гостей часто фолить, особенно на флангах. Правда, кроме банальных навесов оттуда и плохих ударов издали, ничего не предлагали. Номинальный правый вингер Яремчук, не слишком понимавший, что делать на фланге, заработал один штрафной справа и замкнул его неточным ударом головой. А вторая четверть матча и вовсе началась в центре поля.

Тем не менее, "Гент" забил. В контратаке Кумс вновь навесил справа и на этот раз нашёл голову игрока центральной зоны Дорша. Вскоре в ещё двух контратаках Яремчук должен был забивать дважды. Прострел Чакветадзе из центра штрафной он замкнул неточно, прорыв через полполя один-на-один запорол, отпустив мяч. Чем отвечал "Рапид"? Теми же банальными забросами с флангов. И одним классным ударом Фунтаса издали (Руф вытащил). Сразу после 50-ой минуты Кара пробивал неточно из левой части штрафной и района её линии. На что ответил Чакветадзе прорывом на 60 метров. Граймль сбил его.

Вообще-то, Яремчук исполнил пенальти плохо. По центру, слабо. Прыгнувший Штребингер задел ногами. Но мяч всё же оказался в воротах. И далее фаворит защитил преимущество. Руф так же чётко брал удары в створ, которых у гостей в итоге набралось в два раза больше (8:4). Кроме выстрела Демира из района линии штрафной в добавленное время. Граймль тогда же не попал головой. Выходит, паническое увольнение Ласло Белёни и назначение любимых игроками Вима Де Деккера и Петера Балетта сработало. Они вернули Яремчука с трибун, вернули порядок и желание игроков бороться. А далее сыграл класс.