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Лига Чемпионов. ПАОК выбивает Бенфику из турнира
Лиссабонцы оказались не готовы к этому важному противостоянию
Лига Чемпионов. 3-й квалифай. раунд
Стадион: Тумба (Салоники, Греция)
Главный судья: Феликс Брих (Германия)
ПАОК - Бенфика 2:1
Голы: Яннулис 63, А. Живкович 75 - Силва 90+4
ПАОК: 88. В. Живкович, 4. Ингасон, 5. Варела, 15. Креспо, 23. Яннулис, 49. Михайлидис, 7. Эль-Каддури, 10. Пелькас (А. Живкович 66), 22. Шваб, 47. Акпом, 11. Цолис.
Бенфика: 99. Влаходимос, 3. Гримальдо, 5. Вертонген, 6. Диаш, 34. Алмейда, 28. Вайгль, 49. Таарабт (Силва 76), 7. Соарес, 14. Сеферович, 21. Пицци.
Предупреждения: Пелькас 1, Варела 29, Михайлидис 45, Шваб 79, Эсити 90 - Алмейда 45