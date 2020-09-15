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Лига Чемпионов. ПАОК выбивает Бенфику из турнира

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лиссабонцы оказались не готовы к этому важному противостоянию

Лига Чемпионов. ПАОК выбивает Бенфику из турнира
UA-Футбол
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Лига Чемпионов. 3-й квалифай. раунд

Стадион: Тумба (Салоники, Греция)
Главный судья: Феликс Брих (Германия)

ПАОК - Бенфика 2:1

Голы: Яннулис 63, А. Живкович 75 - Силва 90+4

ПАОК: 88. В. Живкович, 4. Ингасон, 5. Варела, 15. Креспо, 23. Яннулис, 49. Михайлидис, 7. Эль-Каддури, 10. Пелькас (А. Живкович 66), 22. Шваб, 47. Акпом, 11. Цолис.

Бенфика: 99. Влаходимос, 3. Гримальдо, 5. Вертонген, 6. Диаш, 34. Алмейда, 28. Вайгль, 49. Таарабт (Силва 76), 7. Соарес, 14. Сеферович, 21. Пицци.

Предупреждения: Пелькас 1, Варела 29, Михайлидис 45, Шваб 79, Эсити 90 - Алмейда 45

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В статье: Бенфика (Лиссабон) ПАОК (Салоники)
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
15.09.2020 в 23:14
капец)
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