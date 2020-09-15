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Луческу: В матче с АЗ с обеих сторон была серьезная тактическая игра

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Флеш-комментарий наставника киевлян после победы над АЗ

Луческу: В матче с АЗ с обеих сторон была серьезная тактическая игра
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу наз АЗ в третьем квалификационном раунде ЛЧ (2:0).

"Я бы не хотел сравнивать с игрой против "Реала" в 1999-м, потому что тогда был очень сильный коллектив, который хорошо играл в Европе. Мы создаем команду, которая в поисках своего пути и нам все еще нужно время.

В матче с АЗ была с обеих сторон серьезная тактическая игра. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя в такой же агрессивный вертикальный футбол. Но мы перекрыли почти все сильные стороны соперника, и не дали ничего создать в первом тайме.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы имели терпение, потому что гости будут лезть вперед и у нас будет больше зон для атак. Благодарю за сумасшедшую самоотдачу, терпение и результат.

Если в следующей игре не будет победы, то без толку, что мы сегодня выиграли. Нам неважно против кого играть.

Забарный очень хорошо сыграл, я доверяю этим ребятам и они отплачивают своей игрой. Не нужно забывать и про Миколенко, который отлично сыграл на неродной позиции. Но было бы несправедливо хвалить только этих игроков, вся команда заслуживает похвалы

Игра Родригеса? Я думал над тем, чтобы поменять его в перерыве матча, но всё-таки поверил в него, и он это доверие оправдал сполна!", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Леонід Скачков (Рівне)
15.09.2020 в 22:54
Оце проснулись експерти...Я прогнозував 3-0 за Динамо.Трохи не вгадав.
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2020 в 22:51
Ну ще про матч за суперкубок можна сказати, що була тактична гра, а тут... Ну яка тут тактична гра? АЗ був ніякий, Динамо було трохи краще... ДК Реброва такий АЗ мабуть 4:0 розірвало б! Долю матчу з АЗ треба було в першому таймі вирішувати, це ж не Барселона)))) От якщо чесно, я поки не бачу великої різниці порівняно з Динамо минулого сезону... Я не хочу голослівно критикувати і розумію, що кожному тренеру треба хоча б кілька місяців часу, але поки позитивні зміни якщо і є, то дуже мізерні...
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+2
-4
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:49
Високий пресинг Динамо дав результат. Матчі збірної дечого навчили, там також високий пресинг знищив нашу збірну.
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+1
-1
pilips111 (Чернигов)
15.09.2020 в 22:47
Молодец дед
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+6
-1
Djon (Киев)
15.09.2020 в 22:43
Браво Мирча! Результат на отлично. Игра пока на хорошо, чуть-чуть реализацию подтянуть.
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+6
0
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Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2020 в 22:48
Гра на 3 з мінусом... Це з АЗ так можна грати, а в групі ЛЧ ДК раком поставлять з такою грою...
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+2
-1
Impressed (Украина)
15.09.2020 в 23:13
ты игру видел? АЗ возил дк мордой по газону весь тайм, а ты говоришь...
0
0
Саша AS80 (Харків)
15.09.2020 в 22:40
Спасибо Мирча! Еще один шаг ждем!
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+6
0


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