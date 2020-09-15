Луческу: В матче с АЗ с обеих сторон была серьезная тактическая игра

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу наз АЗ в третьем квалификационном раунде ЛЧ (2:0).

"Я бы не хотел сравнивать с игрой против "Реала" в 1999-м, потому что тогда был очень сильный коллектив, который хорошо играл в Европе. Мы создаем команду, которая в поисках своего пути и нам все еще нужно время.

В матче с АЗ была с обеих сторон серьезная тактическая игра. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя в такой же агрессивный вертикальный футбол. Но мы перекрыли почти все сильные стороны соперника, и не дали ничего создать в первом тайме.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы имели терпение, потому что гости будут лезть вперед и у нас будет больше зон для атак. Благодарю за сумасшедшую самоотдачу, терпение и результат.

Если в следующей игре не будет победы, то без толку, что мы сегодня выиграли. Нам неважно против кого играть.

Забарный очень хорошо сыграл, я доверяю этим ребятам и они отплачивают своей игрой. Не нужно забывать и про Миколенко, который отлично сыграл на неродной позиции. Но было бы несправедливо хвалить только этих игроков, вся команда заслуживает похвалы

Игра Родригеса? Я думал над тем, чтобы поменять его в перерыве матча, но всё-таки поверил в него, и он это доверие оправдал сполна!", - сказал Луческу.