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Миколенко: Мне без разницы, на какой позиции играть. Главное – играть
Фланговый защитник киевлян отыграл матч с АЗ на позиции центрбека
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу своей команды в
— С победой. Что в перерыве говорил Мистер?
— Спасибо за поздравления. Но я не привык говорить о том, что происходит в раздевалке. Мы после перерыва постарались больше контролировать мяч и усилить игру в атаке. И хорошо и качественно выходить в контратаки.
— Контратаки, это было главное сегодня?
— Не могу сказать, что это было главным, но бывают такие игры, когда качественно обороняешься и выбегаешь в контратаки.
— Как тебе играется в центре обороны? Ты уже не первый раз играешь на этой позиции.
— Мне, в принципе, без разницы, где играть. Главное – играть. Сегодня тренер доверил мне позицию центрального защитника, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что буду и дальше играть, а где — мне все равно.