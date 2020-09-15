Миколенко: Мне без разницы, на какой позиции играть. Главное – играть

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу своей команды в матче квалификации Лиги чемпионов против АЗ (2:0).

— С победой. Что в перерыве говорил Мистер?

— Спасибо за поздравления. Но я не привык говорить о том, что происходит в раздевалке. Мы после перерыва постарались больше контролировать мяч и усилить игру в атаке. И хорошо и качественно выходить в контратаки.

— Контратаки, это было главное сегодня?

— Не могу сказать, что это было главным, но бывают такие игры, когда качественно обороняешься и выбегаешь в контратаки.

— Как тебе играется в центре обороны? Ты уже не первый раз играешь на этой позиции.

— Мне, в принципе, без разницы, где играть. Главное – играть. Сегодня тренер доверил мне позицию центрального защитника, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что буду и дальше играть, а где — мне все равно.